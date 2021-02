Il cast ufficiale de L'Isola dei Famosi 2021, al via dall'11 marzo e in onda con due puntate alla settimana, il lunedì e il giovedì. Condotto per la prima volta da Ilary Blasi, avrà come opinionisti due volti ancora non confermati, nonostante si parli di una ‘mente giovane' come Elettra Lamborghini accanto a quello di Iva Zanicchi. L'inviato invece sarà Massimiliano Rosolino. Di seguito i nomi dei concorrenti ufficiali che sbarcheranno sull'isola e faranno parte dei 16 naufraghi di questa edizione. Fanpage.it, in un mare di rumors e indiscrezioni, è in grado di ufficializzare i primi tre: Vera Gemma, figlia di Giuliano Gemma, l'attore Brando Giorgi e Drusilla Gucci, giovane discendente della famosa casa di moda.

Awed era il primo nome ufficiale

Tra i concorrenti ufficiali, l'unico a essere stato confermato fino ad oggi da Mediaset era Simone Paciello, in arte Awed, youtuber e comico italiano che negli ultimi mesi ha condotto con Annie Mazzola il programma di Mediaset Play GF Vip Party. Un doppio appuntamento settimanale che riserverà grandi sorprese in un'edizione particolare, segnata, come tutti i programmi, dal Covid e dalle storie dei suoi protagonisti. Il passaggio del testimone tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi avverrà subito dopo la settimana di Sanremo 2021, a distanza di pochi giorni dalla finale del GF Vip, attesissima dopo cinque mesi di messa in onda e continui rinvii per la chiusura del reality.

I nomi degli altri probabili naufraghi

In pole position tra i nomi dei naufraghi che dovrebbero partecipare all'Isola dei Famosi 2021 troviamo l'ex letterina di Passaparola Francesca Lodo, la showgirl del Bagaglino Angela Melillo, Gilles Rocca vincitore dell'edizione 2020 di Ballando con le stelle, Paul Gascoigne, il conduttore e comico Beppe Braida, la ‘barzellettiera' de La Sai l'ultima Valentina Persia, il modello dagli occhi di ghiaccio Akash Kumar, Carolina Stramare Miss Italia 2019 e Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi. Si vocifera anche di una Elisa Isoardi, sempre più presente in quel di Mediaset dopo i trascorsi poco appaganti in Rai, e di un Giulio Berruti inviato, l'attore salito agli onori delle cronache rosa per la love story con Maria Elena Boschi. Fuori dai giochi invece sia Giovanni Ciacci (per colpa delle conseguenze polmonari del Covid) che Asia Argento, avendo entrambi smentito la loro partecipazione. Discussa invece la probabile partecipazione di Daniela Martani.