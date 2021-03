Gaffe di Elettra Lamborghini all’Isola dei famosi. L’opinionista stava provando a commentare il percorso di Daniela Martani in Honduras e il fatto di essere passata, per volontà della sua squadra che l’ha “sacrificata”, dal gruppo dei “Burinos” a quello dei “Rafinados”. Tentando di manifestare empatia nei confronti di Daniela – che all’Isola sta facendo un percorso pacifico, lontano dalle prese di posizione che spesso l’hanno resa popolare sui social network – l’opinionista l’ha difesa, mancando però il fulcro della questione. Ha ipotizzato che Daniela sia stata presa di mira perché vegana. Qualcosa che all’Isola non è mai accaduto e che non è accaduto nemmeno nella vita reale: la Martani è stata contestata per le posizioni espresse sul Covid-19 e sul vaccino, non certo per le sue scelte alimentari.

Elettra Lamborghini: “I vegani visti come alieni”

In studio, commentando l’allontanamento di Daniela dal gruppo dei Burinos, l’opinionista Elettra Lamborghini ha detto: “Daniela la vedo un po’ insipida, però i vegani non hanno vita facile. Vengono visti un po’ come alieni, l’ho visto sulla mia pelle”. Si è opposto Tommaso Zorzi che ha provato a centrare il fulcro della questione: “Se si continua a parlare di Daniela Martani solo perché vegana significa che sta sbagliando qualcosa. Deve darci altri spunti per parlare di lei”.

Daniela Martani allontanata dai Burinos

Daniela non sembrerebbe avere preso male la decisione del gruppo dei Burinos di “scambiarla” con uno dei membri della squadra dei Rafinados. In una clip, l’ex hostess ha commentato così l’accaduto: “Pensano che essendo vegana sono più debole, invece non è assolutamente vero. Loro (i Burinos, ndr) sono una sorta di clan. Se non ti adegui al loro modo di pensare e di vedere la vita, vieni escluso”. Daniela è riuscita a inserirsi perfettamente nel gruppo dei Rafinados che l’hanno accolta a braccia aperte.