Akash Kumar potrebbe essere il prossimo inviato dell’Isola dei famosi. O almeno è questo quello che sostiene il modello che ah partecipato all’ultima edizione del reality show di Canale5 nelle vesti di concorrente, restando in gioco appena una settimana. “In realtà mi hanno già chiesto di farla come inviato, però non so, non è un mondo che mi appartiene. Preferisco la moda. Ci sono troppe sovrastrutture nei reality, però l'Isola è bellissima. Non lo so se accetterò, devo pensarci”, ha raccontato Akash a Today.it a margine del Pitti al quale ha partecipato in qualità di modello. Ci sarebbe una proposta sul piatto dunque, e l’ultima parola spetterebbe ad Akash.

in foto: Akash Kumar

L’Isola dei famosi è appena terminata, prematuro parlare di cast

Le dichiarazioni di Akash non hanno trovato conferme o smentite, per il momento. Ma fonti vicine all’Isola hanno fatto sapere a Fanpage.it che, in linea generale, sarebbe prematuro pensare esista già una struttura predefinita per la prossima edizione. La storia dell’Isola dei famosi lo conferma. Cast, opinionisti e inviati sono stati scelti e annunciati spesso a ridosso della partenza, con un anticipo di qualche mese al massimo. In questo caso, il reality si è appena concluso. Difficile immaginare si sia già pensato a bloccare i protagonisti della prossima edizione, che sbarcherà su Canale5 non prima del 2022 inoltrato. A meno che la sicurezza ostentata da Akash non nasconda un inaspettato asso nella manica e in quel caso sarà la produzione stessa del reality a confermarlo.

Massimiliano Rosolino ultimo inviato dell’Isola

L’ultimo inviato dell’Isola dei famosi è stato Massimiliano Rosolino. Il campione di nuoto si è interfacciato con la conduttrice Ilary Blasi dall’Honduras, aiutandola a guidare la narrazione del reality show. Anche nel suo caso, la comunicazione ufficiale circa la sua partecipazione al format in un ruolo centrale è arrivata a poche settimane dall’inizio del gioco, non con un anno di anticipo.