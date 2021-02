La nuova edizione dell'Isola dei Famosi sta per approdare in tv e tra i nomi dei partecipanti su cui ancora non ci sono chiarezze, oltre alla conduttrice, l'unico nome certo è quello di colui che svolgerà il ruolo di inviato del reality, stiamo parlando di Massimiliano Rosolino. Il campione è pronto per partire con i naufraghie diventare il volto dell'edizione 2021.

Rosolino prende il posto di Alvin

Al timone della trasmissione ci sarà, per la prima volta, Ilary Blasi, dopo le edizioni condotte da Alessia Marcuzzi e dopo la sua esperienza di conduttrice del Grande Fratello Vip per ben tre edizioni. Al suo fianco, quindi, dopo le ultime esperienze che hanno visto Stefano De Martino e Alvin in questo ruolo, ci sarà in collegamento dall'Honduras l'atleta napoletano che, ormai, oltre alla sua attività sportiva coltiva di pari passo anche quella di personaggio televisivo. Lo abbiamo visto, infatti lo scorso anno su La7 con il programma "Un dolce da maestro", ma è stato anche protagonista di reality come Pechino Express nel 2013, dopo la sua esperienza di dieci anni prima a Ballando con le stelle, dove ha incontrato la donna della sua vita, Natalia Titova.

Quando inizia il programma

Si parte, quindi, l'11 marzo secondo i bollettini ufficiali Mediaset e lo show si protrarrà per venti puntate che, come per il Grande Fratello Vip, saranno distribuite con un doppio appuntamento settimanale previsto per il lunedì e il giovedì. Ancora mistero, invece, per quanto riguarda il ruolo di opinionista della trasmissione, nonostante fossero stati fatti diversi nomi, con una certa insistenza anche quello di Tommaso Zorzi, dal momento che era stata proprio Ilary Blasi a fornire qualche dettaglio in più, dicendo che si sarebbe trattato di "una mente giovane". Al momento nessuna conferma, ma non è escluso che la quinta edizione del GF non possa aver dato i suoi frutti.