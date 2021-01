La coppia Tommaso Zorzi– Stefania Orlando è ormai una garanzia. Sono i personaggi indiscussi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip e non è escluso possano diventarlo anche di qualche altro reality. Dopo la permanenza nella casa più spiata d'Italia, infatti, c'è chi li vorrebbe come accoppiata vincente, ma non in veste di concorrenti, bensì nel ruolo di opinionisti per un altro grande cult targato Mediaset, ovvero L'Isola dei Famosi che, stando a quanto trapela dalle ultime notizie, dovrebbe subentrare al posto del GFnella prima serata di Canale 5.

L'ipotesi Isola dei Famosi

Senza dubbio l'influencer è il personaggio del momento e nel reality si è fatto notare a dovere, coinvolgendo il pubblico e maturando amicizie e dinamiche interessanti all'interno della casa più spiata d'Italia. Il legame con Stefania Orlando, che ha subito diversi alti e bassi soprattutto negli ultimi tempi, è in realtà un legame solido e costruito su delle reali affinità, per cui l'idea di vederli l'uno accanto all'altra intenti a commentare quanto accade in Honduras ai naufraghi di quest'anno, pare essere un'idea fortemente sostenuta da Mediaset. La produzione del programma lo avrebbe voluto proprio come inviato, ma probabilmente per questioni di tempistiche sarebbe stato impossibile vederlo in questo ruolo.

Tommaso Zorzi opinionista la GF Vip 6

Se non sarà L'Isola dei Famosi, però, sarà quasi certamente la prossima edizione del Grande Fratello Vip, prevista per settembre 2021. In quell'occasione il 25enne potrebbe occupare il posto che quest'anno è stato di Pupo e Antonella Elia, dal momento che è ormai evidentemente nota la sua influenza sul programma e la capacità di individuare le dinamiche che si creano all'interno della Casa. Non guasta, poi, il benestare di Alfonso Signorini che, sicuramente, sarà tra i primi a fare il suo nome per affiancarlo nella prossima edizione dello show.