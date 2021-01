L'Isola dei Famosi sta per tornare. Dopo le titubanze delle ultime settimane sulla possibilità di realizzare o meno questa nuova edizione, pare proprio che si stiano muovendo i primi passi verso la messa in onda del reality. A condurlo, come già anticipato, sarà Ilary Blasi, ma emergono novità in merito alla location sulla quale approderanno i naufraghi e soprattutto sulla data di inizio dello show.

Dove approderanno i naufraghi

Stando a quanto riporta TvBlog, infatti, dopo aver cercato altri luoghi dove poter ambientare lo show, si era ad esempio parlato delle Canarie, la produzione ha infine confermato la solita location in Honduras, dove già negli anni precedenti si svolgeva il programma. Quest'anno la durata del reality sarà di circa dieci settimane, durante le quali i naufraghi con le loro prove fisiche, le diatribe e i momenti di profonda riflessione, terranno compagnia al pubblico di Canale 5. Ancora non si sa nulla di certo in merito al cast, tanti sono i nomi che sono comparsi in queste settimane, ma al momento non sembra esserci nulla di confermato sui possibili vip che andranno a formare il parterre di naufraghi di questa stagione. Unico nome rimbalzato in questo periodo di incertezze è quello di Asia Argento.

Quando andrà in onda l'Isola dei Famosi

Per quanto riguarda, invece, la data di messa in onda quella dovrebbe essere più che certa. Spulciando anche i listini Mediaset, il reality dovrebbe andare in onda dopo il Grande Fratello Vip e le prime puntate saranno a marzo. Volendo essere più precisi, la data di inizio dovrebbe essere quella dell'8 marzo, oppure del 15, quindi appena dopo il Festival di Sanremo. Lo show andrà in onda fino a maggio, per un totale di dieci puntate, che saranno distribuite in un solo appuntamento settimanale, sempre che non si decida di prolungare la permanenza dei concorrenti, come d'altronde è accaduto anche per il Grande Fratello Vip che, stando alle ultime notizie, dovrebbe chiudere i battenti a fine febbraio.