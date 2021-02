C'è la data ufficiale di partenza dell'Isola dei Famosi 2021. Il reality show di prima serata, che per la prima volta sarà condotto da Ilary Blasi, prenderà il via giovedì 11 marzo, naturalmente in prima serata su Canale 5. La conferma arriva dalla variazione dei listini pubblicitari sul sito di Publitalia, dove si specifica il dettaglio che, a partire dalla settimana successiva al debutto, L'Isola dei Famosi andrà in onda con due puntate ogni sette giorni: una al lunedì e una al giovedì.

L'Isola in onda due volte a settimana

Si ripete, dunque, la modalità che ha caratterizzato la messa in onda del Grande Fratello Vip in questi ultimi mesi, più volte sottoposto a variazioni di palinsesto, che supererà le 40 puntate imponendosi come l'edizione più lunga di sempre del reality. E Canale 5 ragionerà allo stesso modo con il programma affidato ad Ilary Blasi, di cui in questi giorni si stanno ultimando le procedure.

Il cast dell'Isola dei Famosi 2021

Va definendosi anche il cast dell'Isola dei Famosi 2021, di cui nelle scorse ore è stato comunicato il primo concorrente ufficiale. Si tratta di Simone Paciello, in arte Awed, noto youtuber napoletano 24enne. Con lui ci saranno altri 15. naufraghi, di cui al momento circolano alcuni nomi in forma di indiscrezioni. Tra questi Elisa Isoardi, l'ex Miss Italia Carolina Stramare, l'ex calciatore Paul Gascoigne e anche Daniela Martani. Nome, quest'ultimo, che circola da giorni e che, seppure sotto forma di ipotesi, ha già sollevato dibattiti rispetto all'opportunità di ingaggiare per il programma un personaggio che negli ultimi mesi ha supportato tesi apertamente negazioniste sul coronavirus. Solo nei prossimi giorni avremo certezza del cast di naufraghi dell'Isola dei Famosi, mentre nelle scorse ore si sono fatte insistenti le voci sulla partecipazione al programma di Giuseppe Maddaloni in qualità di guardiano dell'Isola, una figura del tutto nuova.