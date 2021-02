I preparativi per L'Isola dei Famosi 2021 sono in corso. La prima edizione del reality condotta da Ilary Blasi partirà prossimamente, con una data d'inizio ancora incerta, che dovrebbe tuttavia essere quella del 12 marzo. Nel frattempo il cast del programma sembra in via di definizione. Nelle scorse ore è arrivato il primo nome certo, quello di Awed Simone Paciello, noto youtuber napoletano che farà certamente parte della spedizione. E sembra fatta anche per Giuseppe Maddaloni nel ruolo inedito di guardiano dell'isola, come riportano alcune indiscrezioni.

Ma in questi minuti circolano indiscrezioni rispetto al cast completo dell'Isola dei Famosi 2021. Come riporta TvBlog si tratterebbe di 16 naufraghi in tutto, in cui compaiono ex calciatori come Paul Gascoigne, la Miss Italia 2019 Carolina Stramare, ma anche Elisa Isoardi, reduce dalla recente esperienza di Ballando con le Stelle. Tra i nomi di questa lista che balzano agli occhi, e che paiono certamente destinati a generare polemiche qualora fosse confermato, c'è quello di Daniela Martani, ex Grande Fratello e "pasionaria" di Alitalia. Martani palesa da sempre le sue posizioni integraliste vegane e in difesa degli animali, ma in questi ultimi mesi in particolare si è fatta notare soprattutto per le sue posizioni negazioniste sul Covid e sulla gestione dell'epidemia da parte delle istituzioni. Un tema estremamente attuale per il quale altri personaggi del mondo dello spettacolo dalle idee simili sono stati fortemente stigmatizzati nell'ultimo anno. Capiremo nelle prossime ore se la produzione confermerà Daniela Martani all'Isola. Nel frattempo ecco quello che dovrebbe essere il cast ufficiale dell'Isola dei Famosi.

Elisa Isoardi

Angela Melillo

Drusilla Gucci

Carolina Stramare

Paul Gascoigne

Gilles Rocca

Simone Paciello (Awed)

Beppe Braida

Visconte Ferdinando Guglielmotti

Akash Kumar

Roberto Ciufoli

Brando Giorgi

Francesca Lodo

Valentina Persia

Vera Gemma

Daniela Martani

Chi è Awed

Classe 1996, 25 anni da compiere il 12 luglio, Simone Paciello è il primo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi 2021. Noto creator napoletano, è divenuto celebre negli ultimi anni per i suoi video parodia. Ha raccontato di aver iniziato questo lavoro per puro caso e come evasione dallo studio, per poi scoprire un riscontro importante che ha reso quel passatempo un lavoro a tutti gli effetti. Recentemente i suoi video sono arrivati in televisione con la partecipazioni a due edizioni di Social Face, programma di Sky Uno.