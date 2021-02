È ufficiale, L'Isola dei Famosi 2021 ha un primo concorrente. Si tratta di Simone Paciello, alias Awes, youtuber napoletano. Si tratta della prima notizia ufficiale relativa al reality che sarà condotto per la prima volta da Ilary Blasi.

Classe 1996, 25 anni da compiere il 12 luglio, Simone Paciello è un noto creator napoletano divenuto celebre negli ultimi anni per i suoi video parodia che affondano le radici nel suo essere partenopeo. Ha raccontato di aver iniziato questo lavoro per puro caso e come evasione dallo studio, per poi scoprire un riscontro importante che ha reso quel passatempo un lavoro a tutti gli effetti. Recentemente i suoi video sono arrivati in televisione con la partecipazioni a due edizioni di Social Face, programma di Sky Uno.

Chi è Awed Simone Peciello

Awed è noto anche per vicende di gossip che lo hanno riguardato in questi ultimi anni. Ha avuto una lunga storia d’amore con Ludovica Bizzaglia, attrice nel cast di Un posto al Sole e di Una vita in bianco, con Giulia De Lellis. Paciello e Bazzaglia si sono conosciuti a Roma in occasione delle registrazioni del film Un Natale al Sud.

Non c'è ancora una data di partenza, ma si suppone che la prima puntata dovrebbe andare in onda venerdì 12 marzo, su Canale 5, per poi andare in onda con appuntamento bisettimanale. In questi giorni si stanno portando a termine i controlli medici dei naufraghi che partiranno alla volta dell’Honduras il 24 di febbraio.

L'Isola dei Famosi torna con Ilary Blasi

L'Isola dei Famosi torna in onda dopo una stagione di riposo forzato nel 2020, quando la Covid ha naturalmente comportato lo stop del programma. Si riparte nel segno di Ilary Blasi, che prende il posto di Alessia Marcuzzi dopo molti anni al timone del reality di Canale 5. Per Blasi si tratta del ritorno in Tv dopo una lunga pausa iniziata alla fine del 2019, quando si era conclusa la prima edizione di Eurogames.