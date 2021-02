Dopo aver ufficializzato il primo concorrente dell'Isola dei Famosi 2021, lo youtuber Simone Paciello noto come Awed, il reality di Mediaset continua a scoprire le sue carte. Gli spifferi di corridoio puntano tutto sul nome di Giuseppe Maddaloni, oro olimpico a Sydney 2000 e alla Coppa del Mondo di Mosca 2002, come nuovo "guardiano" dell'Isola. Lo anticipa la redazione di TvBlog. Il nome che era circolato nelle scorse ore è stato quello di Clemente Russo, già noto per aver partecipato al Grande Fratello Vip di Ilary Blasi nel 2016.

Chi è Giuseppe Maddaloni

Giuseppe Maddaloni, figlio del Maestro Giovanni Maddaloni e fratello di Marco, vincitore della quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi, ha iniziato a praticare judo giovanissimo, già all'età di 4 anni. Da quel momento, una lunga serie di incontri e di risultati sportivi di altissimo profilo. Nelle categorie giovanili detiene il record di vittorie: non è mai stato sconfitto. Trionfa con la medaglia d'oro alle olimpiadi di Sydney del 2000. Sono indimenticabili le lacrime del campione sul gradino più alto del podio sulle note dell'Inno di Mameli. In carriera conquista anche l'oro alla Coppa del Mondo di Mosca 2002, un oro ai Giochi del Mediterraneo, un argento e un bronzo ai Campionati Europei. Dal 1995 fa parte delle Fiamme Oro, il Gruppo Sportivo della Polizia di Stato con la qualifica di assistente.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Isola dei Famosi 2021

Ilary Blasi ha anticipato alcune novità nel corso di un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: "Il cast sta venendo bene. Quello che posso anticipare è che abbiamo scelto personaggi per la gran parte inediti o che non hanno mai fatto un reality. Quindi la selezione è molto difficile! Saranno 16. Quando finirà il reality? Può darsi che finiremo a Natale! No, scherzo: io resto tre mesi poi a giugno voglio andare a Sabaudia". Tra i nuovi concorrenti ci dovrebbero essere Roberto Ciufoli della Premiata Ditta e Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi.