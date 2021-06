in foto: Foto IPA

Isolde Kostner è stata di certo tra le protagoniste più combattive dell'ormai terminata Isola dei famosi 2021. La campionessa di sci è tornata in Italia da qualche giorno e ha potuto finalmente riabbracciare tre dei suoi quattro figli (il maggiore è in collegio). Ha ritrovato quel senso di "calore" e "sicurezza" che solo la sua famiglia è in grado di trasmetterle. In un'intervista rilasciata al Corriere Del Veneto ha raccontato la sua esperienza in Honduras.

L'impressione di Isolde Kostner sugli scontri sull'Isola

Isolde Kostner ha ammesso che ciò che ha trovato più "pesante" durante la sua esperienza in Honduras è stato assistere alle "liti furiose" che scoppiavano costantemente tra i concorrenti. Preferiva starsene in disparte. Così, le è stato chiesto se quei diverbi fossero spontanei. La sua risposta è stata:

"Sì, anche se ho avuto spesso l’impressione che la redazione avesse interesse a istigare o riportare in auge le discussioni che si erano smorzate, facendo riascoltare i ‘confessionali' per dare slancio alla diretta. Sapevo che stavo partecipando a un gioco con regole precise che ho imparato abbastanza in fretta e questo faceva sì che la trasmissione non fosse mai noiosa".

In fondo è un meccanismo comune a tutti i reality, tentare di stimolare delle reazioni dall'esterno per evitare che il percorso dei concorrenti si appiattisca.

L'esperienza all'Isola dei famosi 2021

Isolde Kostner ha raccontato che fin da subito ha sentito la mancanza delle parole di sostegno del marito Werner Perathoner e, poi, molto banalmente di un asciugamano. I naufraghi, infatti, erano costretti a lavarsi solo nelle ore più calde per potersi poi asciugare grazie al sole. Ha svelato, inoltre, che il tempo le è sembrato volare quando ha smesso di dedicare gran parte della giornata al riposo e si è data da fare. I compagni di avventura con cui ha legato di più sono stati Roberto Ciufoli e Ignazio Moser. Al contrario, ha avvertito poca affinità con Gilles Rocca e con Andrea Cerioli. Su quest'ultimo ha dichiarato: "Io e Andrea non ci piacevamo e non siamo mai andati oltre la superficie. L’ho trovato scontroso, poco rispettoso dei suoi antagonisti. Ho cercato di tenermi a distanza".