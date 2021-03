Ci pensa Vera Gemma a portare un po' di tocchi hot all'Isola dei Famosi 2021. L'attrice, figlia del grande Giuliano, si è imposta come la vamp dell'edizione, con tanto di avances a buona parte della fauna maschile in gara. Anche se a casa l'aspetta il fidanzato, un ragazzo di 22 anni di nome Jeda. Ecco come ha reagito il giovane nel corso della terza puntata in onda lunedì 22 marzo.

Le "avance" a Beppe Braida, Awed e Akash Kumar

Nei giorni precedenti, come si è visto in un filmato, Vera ha fatto proposte "calde" a Beppe Braida, cui ha chiesto di nuotare sino a un isolotto lontano tre chilometri per un momento di intimità, Awed e Akash Kumar, e si è definita "la dea delle Milf, colei che ti fa perdere la testa con cinque minuti di sesso". In realtà, si tratta ovviamente della costruzione di un personaggio, quello della "pantera", su cui Vera scherza: "Se gli uomini non mi resistono o li prendo per sfinimento? Li prendo assolutamente per sfinimento, è una tecnica anche quella. In altri tempi giocavo sulla seduzione, adesso sullo sfinimento, sul lavaggio del cervello, sull'atteggiamento materno. Braida è un po' impaurito da me, da una parte ride ma dall'altro è traumatizzato. Sono un sex symbol, l'Italia lo accetti". Quindi, ha assicurato: "Io sono innamorata del mio fidanzato, il mio è un gioco da icona".

La reazione di Jeda

Insomma, non c'è nulla di imbarazzante o inopportuno e il ragazzo che è al fianco della Gemma da alcuni mesi può dormire sonni tranquilli. Presente in studio e immancabilmente inquadrato quando andava in onda il filmato, Jeda è apparso in apparenza preoccupato. Falso allarme, perché poco dopo il giovane è stato interpellato da Ilary Blasi e si è detto assolutamente fiducioso nei confronti della fidanzata: "Ovviamente scherza. Io non ho preoccupazioni, mi fido di lei. Io non posso fare la stessa cosa con le donne! Però alla fine lei scherza, non temo nessuno”.

Chi è Jeda, com'è nata la storia con Vera Gemma

Milanese originario del Marocco, Jeda ha 28 anni in meno della compagna e fa il manager di musica trap. Lui e la Gemma stanno insieme da da meno di un anno. La sorella di Vera, Giuliana Gemma, ha spiegato a Live -Non è la D'Urso com'è nata la loro storia: "Per 9 mesi Jeda ha corteggiato Vera Gemma, 9 mesi intensi in cui le ha dedicato canzoni, le ha scritto. In pieno lockdown. È stato bravissimo a entrare nelle sue grazie, e poi si è trasferito a Roma a casa di lei. Maximus, il figlio di mia sorella, si divide tra casa mia e casa di Vera dove c’è Jeda. Sta anche tanto tempo con me ma Jeda ci aiuta. È bravissimo con Maximus”.