Una differenza d’età importante quella tra Vera Gemma, concorrente dell’Isola dei famosi, e Jeda, il fidanzato 22enne manager di musica trap con il quale vive una relazione cominciata nove mesi fa. La distanza anagrafica non rappresenta un problema e nemmeno l’esuberanza di Vera, con i suoi complimenti al cast maschile dell’Isola che non hanno messo in crisi il fidanzato. Del rapporto tra i due si è discusso nel corso della puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda il 21 marzo. A parlare di Jeda e del suo ruolo nella vita di Vera è stata la sorella Giuliana Gemma.

Parla Giuliana, sorella di Vera Gemma

Giuliana, sorella di Vera Gemma, ha parlato di Jeda come di un ragazzo carino e molto innamorato della concorrente dell’Isola dei famosi: “È un ragazzo molto carino, simpatico, in gamba e responsabile. A me piace. Poi è molto bravo anche con il figlio di Vera”. E in merito alla differenza d’età tra loro, non si è scomposta: “Non ho nulla in contrario, io dai 35 ai 45 anni sono stata con un ragazzo più giovane di me di 15 anni. Adesso sto con un uomo che ne ha 15 di più. Non capisco perché le persone ancora se ne stupiscano”.

in foto: Vera Gemma

È stato Jeda a corteggiare con insistenza Vera Gemma

Biagio D’Anelli, amico di Vera Gemma seduto tra gli opinionisti in studio, ha raccontato in che circostanze è nata la storia d’amore tra i due. Sarebbe stato Jeda, all’inizio via Instagram, ad avere corteggiato insistentemente la concorrente dell’Isola dei famosi, fino a far crollare le sue resistenze: “Per 9 mesi Jeda ha corteggiato Vera Gemma, 9 mesi intensi in cui le ha dedicato canzoni, le ha scritto. In pieno lockdown. È stato bravissimo a entrare nelle sue grazie, e poi si è trasferito a Roma a casa di lei”. Con Vera in Honduras per partecipare al reality show di Canale5 sarebbe Jeda, insieme alla sorella di Vera, a occuparsi di Maximus, figlio della donna. Lo racconta la sorella Giuliana: “Maximus, il figlio di mia sorella, si divide tra casa mia e casa di Vera dove c’è Jeda. Sta anche tanto tempo con me ma Jeda ci aiuta. È bravissimo con Maximus”.