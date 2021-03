Si chiama Jeda il fidanzato di Vera Gemma, il giovane uomo inquadrato più volte nel corso della prima puntata dell’Isola dei famosi 2021. Jeda ha accettato di sostenere Gemma nel corso di questa avventura, sebbene a distanza. A colpire gli spettatori dell’Isola è stata l’evidente giovane età dell’uomo presentato come il compagno della popolare figlia d’arte, concorrente di questa edizione del reality.

Chi è Jeda, fidanzato di Vera Gemma

Jeda ha 22 anni ed è un manager di musica trap. Figlio di padre arabo e madre italiana, è legato a Vera Gemma da circa 9 mesi. Tra i due ci sono 28 anni di differenza ma la distanza anagrafica non rappresenterebbe un problema. Di lui, prima di partire dalla volta dell’Honduras, Vera Gemma ha detto: “Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. È intraprendente”. Il loro rapporto, sebbene relativamente recente, sarebbe rapidamente diventato importante tanto che è stato lui a essere chiamato per sostenere Vera dallo studio dell’Isola. Anche Maximus, il figlio di 10 anni che la donna ha avuto dall’ex compagno musicista Henry Harris, adorerebbe il nuovo compagno della madre.

in foto: Vera Gemma

La gelosia per i complimenti ad Akash Kumar

Jeda non sembrerebbe essere abituato alla televisione e ma ha voluto essere nello studio dell’Isola dei famosi per sostenere la compagna. In un’occasione, in particolare, l’uomo ha storto il naso di fronte alle dichiarazioni della fidanzata che ha ammesso apertamente e ad alta voce un interesse di un certo tipo nei confronti di Akash Kumar. “Un giro lo farei”, aveva detto Vera Gemma commentando la prestanza fisica del modello, frase che ha fatto storcere il naso al compagno, inquadrato proprio durante i complimenti ad Akash. Subito dopo, però, Vera ha puntualizzato di essere felicemente fidanzata.