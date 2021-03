Puntata piuttosto calda quella di giovedì 25 marzo 2021 dell'Isola dei Famosi, dove c'è stato un acceso scontro tra Gilles Rocca e Daniela Martani. Tra i due c'erano state delle incomprensioni che non sembra siano state sanate, dal momento che anche in diretta non hanno esitato a rinfacciarsi chiaramente i loro malumori. La naufraga ha dichiarato di essere rimasta male per certi atteggiamenti aggressivi che ha riscontrato nel modo di rispondere dell'ex vincitore di "Ballando con le stelle".

L'attacco di Daniela Martani a Gilles Rocca

Uno scontro piuttosto pungente quello che si è consumato davanti, ma anche dietro le telecamere dell'Isola dei Famosi. Daniela Martani ha accusato Gilles Rocca con parole piuttosto piccate dicendogli: "Non mi è piaciuto il modo in cui ho parlato con lui, perché ha dei modi aggressivi e io ho subito in famiglia, quindi mi fa male rivivere queste cose, tutto qui ci sono rimasta male". Il naufrago si è immediatamente difeso, dicendo che il suo atteggiamento non è stato aggressivo, ma semplicemente quello di una persona che non ha condiviso ciò che è stato detto sul suo conto: "Ci sono delle cose che lei ha detto e che mi hanno ferito, non è vero che io faccio i gruppetti o che faccio parte di un clan come dice, perché io ho sempre giocato da solo, per me il gruppo o è tutti insieme o sono solo io, non ho mai avuto niente contro di lei, nè l'ho mai nominata. Io sono una persona che ascolta e quando gli altri non ascoltano e non ti fanno parlare la cosa mi infastidisce tantissimo".

Gilles Rocca minaccia di andar via

Lo scontro, però, continua non in diretta con Gilles visibilmente alterato che rivolgendosi alla Martani dice: "Hai detto una cosa di una gravità allarmante, hai detto che hai subito queste cose in famiglia, io non ci sto, non posso essere associato ad una persona violenta. Non voglio parlare con te, non ho più intenzione di farlo". La Martani, dal canto suo, ha cercato di chiarire la questione, ma Gilles Rocca non sembra intenzionato a parlarle. Intervengono, quindi, dallo studio sia Ilary Blasi che Tommaso Zorzi: "Io non posso essere associato ad un uomo violento, io non ci sto, se è così vado via, me ne vado non me ne frega niente" esordisce il naufrago che, però, viene confortato dall'influencer che prende le sue difese: "Gilles io penso che tu non sia una persona violenta, non sia arrogante, ma se vai via dai ragione a lei, ma credo che tu debba rimanere, dimostra quanto vali".