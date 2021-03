Ora è ufficiale: Andrea Cerioli è un nuovo concorrente de L'Isola dei Famosi. Si aggrega al cast a partire dalla quarta puntata del reality di giovedì 25 marzo, in onda in prima serata su Canale 5. La presenza dell'ex tronista di Uomini e Donne in Honduras era già accertata, ma finora non era stato comunicato da Mediaset il suo effettivo ingresso nel reality: si era parlato di un Cerioli chiamato come riserva in caso di ritiro e, ora che l'Isola ha già perso due concorrenti (né Akash Kumar né il Visconte Guglielmotti hanno accettato di rimanere a Parasite Island dopo l'eliminazione), il 31enne va a rimpolpare il gruppo dei naufraghi. Con un ruolo ben preciso nella sua puntata di debutto.

Cosa farà Andrea Cerioli nella 4a puntata dell'Isola dei famosi

Mentre la fidanzata Arianna Cirrincione lo seguirà da casa, Andrea sarà in qualche modo protagonista delle prove che nella puntata del 25 marzo consentiranno ai Buriños e ai Rafinados di aggiudicarsi vantaggi da sfruttare sull’Isola. Uno dei premi in palio sarà proprio il nuovo naufrago, Cerioli. Inoltre, sempre secondo il comunicato Mediaset, pare che il pubblico da casa attraverso i social, potrà prendere una importante decisione per le sorti dei naufraghi. Ricordiamo inoltre che ci sono due concorrenti in nomination: una/o tra Francesca Lodo e Brando Giorgi sarà eliminato dal televoto.

Chi è Andrea Cerioli

Nato il 22 maggio 1989 a San Lazzaro di Savena, Andrea Cerioli ha iniziato come agente di commercio, per poi avviare un percorso televisivo tra i reality show. Nel 2014 ha partecipato al Grande Fratello e poco dopo è stato una prima volta tronista a Uomini e Donne, scegliendo però di ritirarsi senza scegliere. In compenso, ha avuto una relazione di due anni con un altro volto di UeD, Valentina Rapisarda. È stato anche insieme a Zoe Cristofoli e il suo ritorno in televisione dopo qualche anno lo ha portato al centro del dibattito social: era tra i single a Temptation Island Vip 2018 e ha fatto perdere momentaneamente la testa ad Alessandra Sgolastra, allora fidanzata di Andrea Zenga. Quindi è tornato sul trono di Uomini e Donne nell'edizione 2018/19 e ha scelto la Cirrincione. Per una curiosa coincidenza, in questo periodo sembra avere il dono dell'ubiquità televisiva: lo vedremo sia all'Isola che a Mtv Cribs Italia, dove mostrerà la casa che divide con la sua Arianna (quest'ultimo programma è stato, ovviamente, già registrato).