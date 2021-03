Sono Brando Giorgi e Francesca Lodo i nominati della terza puntata dell'Isola dei Famosi 2021. Due naufraghi hanno già abbandonato il gioco (il visconte Ferdinando Guglielmotti e Akash Kumar: entrambi non si sono fermati a Parasite Island e hanno scelto di tornare a casa) e il nome del prossimo eliminato sarà deciso al televoto nella puntata in onda giovedì 25 marzo.

Le nomination della terza puntata dell'Isola dei Famosi

I Rafinados hanno vinto la prova immunità e sono pertanto risultati immuni alle nomination. Queste le nomination segrete della puntata. Brando Giorgi e Vera Gemma hanno nominato Francesca Lodo, che invece ha nominato Brando. L'attore è stato nominato anche da Beppe Braida, Awed e Gilles Rocca, in quanto ultimo arrivato nel gruppo. Paul Gascoigne ha nominato Vera Gemma, mentre anche Valentina Persia ha scelto di votare per Brando Giorgi. La squadra vincente dei Rafinados ha invece fatto le nomination palesi. Miryea Stabile ha nominato Francesca, scelta anche da Daniela Martani. Drusilla Gucci ha nominato Vera Gemma. Angela Melillo ha deciso di votare Paul Gascoigne. Roberto Ciufoli, tornato dopo una settimana di convalescenza per infortunio, ha scelto un concorrente non votato da nessuno, Gilles Rocca. Elisa Isoardi ha nominato Brando Giorgi.

Il sondaggio di Fanpage.it: chi vuoi eliminare?

Per votare l'eliminato, lo spettatore può collegarsi al sito isola.mediaset.it oppure inviare un SMS, o, ancora, votare tramite Smart TV e App Mediaset Play. Qui sotto, invece, il nostro sondaggio sull'eliminazione. L'Isola dei famosi torna in onda giovedì 25 marzo in prima serata su Canale 5, ma ogni giorno Mediaset trasmette il daytime su Italia 1 alle 13.00 e alle 18.00, su Canale 5 alle 16.35 e su Mediaset Extra canale 55 del digitale terrestre alle 20.30. Inoltre, è possibile rivedere le puntate serali su La5 ogni martedì e venerdì sera, alle 21.20.