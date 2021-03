L'Isola dei Famosi 2021 è pronta a partire. Da lunedì 15 marzo in prima serata su Canale 5 Ilary Blasi conduce il doppio appuntamento settimanale con la quindicesima edizione del reality, che vedrà sbarcare i 16 naufraghi sull'isola delle Honduras. Oltre alle due prime serate che ci terranno compagnia per circa tre mesi, sono previsti diversi appuntamenti nella fascia daytime su Mediaset Extra canale 55 per restare sempre aggiornati sulle vite dei naufraghi. Previste anche le repliche delle puntate, oltre alle dirette streaming e ai video on demand disponibili gratuitamente su MediasetPlay.

Quando va in onda L'Isola dei Famosi 2021

L'Isola dei Famosi va in onda con un doppio appuntamento settimanale il lunedì e il giovedì in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.20 circa. In studio Ilary Blasi sarà affiancata dai tre opinionisti di questa edizione. Oltre ad Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini (per queste prime puntate collegata in streaming da casa), ci sarà anche il vincitore del GFVIp 2021 Tommaso Zorzi, che all'ultimo si è unito al cast. Come inviato in diretta dalle Honduras invece ci sarà Massimiliano Rosolino, con tutti gli aggiornamenti sulla vita dei naufraghi.

Dove e quando va in onda il daytime de L'Isola dei Famosi 2021

Per permettere a tutti i fan del programma di restare sempre aggiornati con la vita dei naufraghi sull'Isola, è previsto anche un appuntamento daytime. Dal lunedì al venerdì l'appuntamento è su Italia 1 alle 13 e alle 18, su Canale 5 alle 16.15 e su Mediaset Extra canale 55 del digitale terrestre alle 8, alle 16 e alle 20,30. Il sabato invece l'appuntamento con i naufraghi si sposta su La5 alle 14. Restano validi la diretta streaming e i video on demand sul sito e sull'app di MediasetPlay.

Dove vanno in onda le repliche de L'Isola dei Famosi 2021

Qualora doveste perdervi la puntata del lunedì e del giovedì sera in diretta dalle Honduras, sarà sempre possibile rivederle su La5 ogni martedì e venerdì sera, sempre alle 21.20. In alternativa tutte le puntate saranno caricate sul sito e sull'app di MediasetPlay e saranno disponibili in streaming gratuito in qualunque momento.