Nemmeno il tempo di partire e L'Isola dei Famosi 2021 ha già trovato i primi ostacoli sulla sua strada. Il reality condotto per la prima volta da Ilary Blasi ha dovuto apportare modifiche a pochi giorni dalla partenza a causa dell'imprevisto per eccellenza di questo momento storico: il Covid. Elettra Lamborghini, opinionista prescelta per questa edizione insieme a Iva Zanicchi, è stata fermata a pochi giorni dalla partenza proprio dal Coronavirus. La produzione è corsa ai ripari, ingaggiando per lo stesso ruolo anche Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip due settimane fa. Ma non sarà una sostituzione.

La prima dell'Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini ci sarà

Stando a quanto apprende Fanpage da fonti vicine alla produzione, Elettra Lamborghini sarà comunque presente nella prima puntata dell'Isola dei Famosi 2021, prevista per lunedì 15 marzo. La cantante sarà infatti collegata a distanza per alcuni interventi nel corso della trasmissione. Commenterà con Ilary Blasi, Zanicchi e Zorzi, l'approdo sull'Isola dei 15 naufraghi che andranno a comporre un cast che ha fatto discutere per diverse ragioni ancor prima della partenza.

Il video di Elettra Lamborghini

In un video pubblicato su Instagram, con il suo fare leggero e scanzonato, Elettra Lamborghini aveva spiegato di aver contratto il coronavirus, dichiarando apertamente di essere consapevole di averlo contratto da qualcuno con cui ha avuto contatti nelle scorse settimane, pur essendo stata cauta e aver preso ogni precauzione possibile: "Ciao sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni, 7 ore e 9 minuti e ho il Covid! Sono qui a casa con il mio cane, non mi sopporta più, perché non mi si può avvicinare nessuno. Sono sempre stata attentissima, ero quella che quasi si vantava, non è che mi vantavo, però, avevo sempre i test negativi e invece l'ho preso. So da chi l'ho preso".