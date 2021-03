Lunedì 15 marzo ha avuto inizio l'Isola dei famosi 2021. Il reality condotto da Ilary Blasi ha dovuto fare i conti fin da subito con gli effetti della pandemia. Elettra Lamborghini, infatti, non ha potuto presenziare in studio. Ilary Blasi ha spiegato: "Doveva essere con noi anche Elettra Lamborghini, ma abbiamo dovuto rimandare l'appuntamento, poi ci collegheremo anche con lei". L'opinionista è risultata positiva al Covid-19, è intervenuta in collegamento da casa.

Come sta Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini si è collegata con lo studio e ha aggiornato tutti sulle sue condizioni di salute: "Sto benissimo. Mi sfracasso…mi sto un po' annoiando, diciamo così. Il mio cane non mi sopporta più. Come mi sembrano i naufraghi? Mi piacciono, ma tu sei più bella. Ti devo fare i complimenti. Siamo vestite anche dello stesso colore. Se sono più Burinas o più Rafinadas? Con il tatuaggio che ho, non posso certo essere una rafinadas".

Tommaso Zorzi è intervenuto e si è detto d'accordo con lei: "La conosco, è burina come tutti noi. Siamo un team di burini. Noi ci conosciamo da un po'. Lei è super carina. Secondo me è un valore aggiunto per questo programma. Mi dispiace che non sia qui perché il trio Zanicchi, Zorzi, Lamborghini regalerebbe tante emozioni".

Elettra Lamborghini ha spiegato di avere già un concorrente preferito: "Ce n'è uno che mi sta molto simpatico, Paul Gascoigne". Poi ha concluso: "Mi mancate un sacco, spero di vedervi presto. Spero di essere negativa". Ilary Blasi le ha assicurato: "Ci collegheremo con te anche la prossima puntata che sarà giovedì".

Elettra Lamborghini positiva al Covid-19

La notizia della positività al Covid di Elettra Lamborghini era già trapelata, quando qualche giorno fa la cantante ha confermato sui social. Ai suoi tantissimi follower ha spiegato di essere sempre stata attenta e di essersi attenuta rigorosamente alle norme anticontagio. Tuttavia, non è riuscita a sfuggire al virus. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Tommaso Zorzi ha spiegato di aver deciso di accettare il ruolo di opinionista all'Isola dei famosi 2021, precedentemente rifiutato, proprio perché ha saputo che Elettra purtroppo si vedeva costretta a non presenziare in studio: "Elettra Lamborghini è risultata positiva al Covid e questo avrebbe compromesso la partenza del programma sul fronte degli opinionisti, quando mi è stato riproposto di ricoprire il ruolo non me la sono sentita di dire di no".

I naufraghi dell'Isola dei famosi 2021

Sono sedici i naufraghi che si metteranno alla prova nel corso della nuova edizione dell'Isola dei famosi. I concorrenti che compongono il cast di questa edizione condotta da Ilary Blasi sono: Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile. Poi ci sono gli anti-naufraghi Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, guidati da Marco Maddaloni.