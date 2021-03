È arrivata anche la conferma di Elettra Lamborghini alle indiscrezioni circolate in questi ultimi giorni: la cantante e influencer ha dichiarato di aver contratto il Covid-19, ma ha rassicurato i suoi fan dicendo di stare bene e di sapere anche chi possa averglielo passato. "Sono passata da twerking queen a Covid Queen in quattro giorni" scherza la 25enne nel video su Instagram in cui spiega il perché si trovi a casa ormai da giorni e avvalorando quelle che erano solo voci che la volevano lontana dall'Isola dei Famosi, ancor prima dell'inizio del programma.

Il video di Elettra Lamborghini

In un video pubblicato su Instagram, con il suo fare leggero e scanzonato, Elettra Lamborghini spiega di aver contratto il coronavirus, dichiarando apertamente di essere consapevole di averlo contratto da qualcuno con cui ha avuto contatti nelle scorse settimane, pur essendo stata cauta e aver preso ogni precauzione possibile: "Ciao sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni, 7 ore e 9 minuti e ho il Covid! Sono qui a casa con il mio cane, non mi sopporta più, perché non mi si può avvicinare nessuno. Sono sempre stata attentissima, ero quella che quasi si vantava, non è che mi vantavo, però, avevo sempre i test negativi e invece l'ho preso. So da chi l'ho preso".

L'invito a fare attenzione

La Lamborghini continua il video condividendo il suo stato d'animo piuttosto contrariato per l'accaduto, ma al tempo stesso rassegnata al fatto che, pur essendo stata attenta, non è riuscita a sfuggire al Covid-19, che nonostante tutto, non le sta dando problemi: "Non devo essere incazzata, purtroppo, perché c'è poco da fare, l'ho preso, anche se sono stata molto attenta, purtroppo. Ringrazio il Signore perché io sto veramente bene, c'è gente che è finita in ospedale, come potete notare sono piena di fazzoletti, quindi al massimo mi moccica il naso, a volte caccio qualche colpo di tosse. Vorrei ballare, twerkare, ma sto tranquilla a letto e non lo faccio". La cantante, poi, conclude questo annuncio invitando i suoi fan a stare attenti, ad indossare la mascherina affinché questa catena di contagi possa, prima o poi, interrompersi, limitando la diffusione del virus.

Non sarà all'Isola dei Famosi

Il suo debutto all'Isola dei Famosi, quindi, è stato rimandato. Elettra Lamborghini non sarà fisicamente presente nella prima puntata dello show di Canale 5, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo da opinionista. La notizia era stata diffusa da TvBlog e, probabilmente, proprio per questo motivo la 25enne ha deciso di confermare le indiscrezioni e mettere al corrente i suoi fan. L'assenza dal reality show con molta probabilità sarà momentanea, fin quando non le sarà possibile rientrare in studio accanto a Iva Zanicchi.