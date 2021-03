A L'Isola dei Famosi quest'anno gli inconvenienti capitano ancora prima che la nuova edizione del reality inizi. Dopo il ritiro di Carolina Stramare per sopraggiunti problemi famigliari, il programma a quanto pare dovrà fare a meno dell'opinionista Elettra Lamborghini, almeno nella prima puntata, in onda lunedì 15 marzo. Secondo Tvblog, la scatenata cantante è costretta a ritardare la sua presenza in studio "causa Covid".

Nessun annuncio da Elettra Lamborghini

Per il momento, tuttavia, la Lamborghini non ha rilasciato alcun commento e non sappiamo se ha davvero contratto il coronavirus o è costretta semplicemente a un periodo di quarantena. Le ultime Stories la mostrano nel suo cortile di casa, mentre gioca con gli adorati cani. Elettra è peraltro protagonista della puntata finale de La Caserma in onda stasera, mercoledì 10 marzo: ovviamente, però, il programma di Rai2 è stato registrato tempo fa.

Arriva un sostituto per Elettra Lamborghini?

Elettra Lamborghini è stata chiamata come opinionista a L'Isola dei Famosi 2021, che torna in onda dopo una lunga pausa con la conduzione di Ilary Blasi. Insieme alla regina del twerking, ci sarà un personaggio evergreen del piccolo schermo come Iva Zanicchi. Mediaset potrebbe decidere di affidarsi comunque alla verve di Elettra, con un collegamento da remoto, oppure di sostituirla con un altro volto per la prima puntata. E chissà che non chiami Tommaso Zorzi, di cui si era già parlato nelle scorse settimane.

Il cast dell'Isola dei Famosi 2021

Il cast dell'Isola dei famosi 2021 comprende l'ex calciatore Paul Gascoigne, la conduttrice Elisa Isoardi, lo youtuber Awed, l'attore Brando Giorgi, Vera Gemma, figlia di Giuliano, l'ereditiera e modella Drusilla Gucci, il modello Akash Kuhmar, il Visconte Guglielmotti, la comica Valentina Persia, la soubrette Angela Melillo, l'attore Gilles Rocca, il comico Roberto Ciufoli, la soubrette Francesca Lodo, l'ex concorrente del Grande Fratello Daniela Martani, il comico Beppe Braida.