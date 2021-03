Carolina Stramare non parteciperà all'Isola dei Famosi 2021. La promessa naufraga sarebbe dovuta partire a breve per le Hounduras, ma all'ultimo sarebbero sopraggiunti dei problemi familiari per l'ex Miss Italia, che non le darebbero la serenità per iniziare questa esperienza lontano da casa. Per questo avrebbe deciso di ritirarsi. La notizia è stata diramata dalle pagine social del programma: "Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei famosi".

Carolina Stramare spiega la scelta dei ritiro

Nel frattempo la modella genovese ha commentato a caldo la notizia spiegando ai suoi follower su Instagram il motivo della sua decisione. Con la voce spezzata e gli occhi lucidi, ha chiarito: "Nelle ultime ore è stata ufficializzata la mia partecipazione all’Isola. Sempre nelle ultime ore però si sono presentati dei problemi di salute familiari che io preferisco tutelare e tenere sotto controllo. Credo che la scelta migliore sia non partire e rimanere a casa perché prima di tutto ci sono la mia salute dei miei cari. Ci saranno sicuramente altre occasioni, so che comprenderete".

Chi sono i naufraghi de L'Isola dei Famosi 2021

Ci si chiede se Carolina Stramare verrà rimpiazzata da un nuovo naufrago, o se il cast de L'Isola dei Famosi resterà con un nome in meno all'appello. Quel che è certo è che l'edizione è ormai alle porte e lunedì 15 marzo i naufraghi dovranno essere pronti a sbarcare sull'isola delle Hounduras. I nomi ufficiali dei naufraghi dell'Isola dei famosi 2021 sono: Awed, Akash Kumar, Angela Melillo, Brando Giorgi, Drusilla Gucci, Elisa Isoardi, Ferdinando Guglielmotti, Gilles Rocca, Valentina Persia, Vera Gemma, Andrea Cerioli, Daniela Martani, Ubaldo Lanzo e Clemente Russo.