Andrà in onda mercoledì 10 marzo alle 21,20 l'ultima puntata de La Caserma, il docureality di Rai2 realizzato in collaborazione con Blu Yazmine che si avvia alla conclusione di questa prima edizione. Dopo la settimana di pausa dovuta alla concomitanza con il Festival di Sanremo, torna in onda per il gran finale un programma che, oltre a mettere alla prova quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, a per un mese un’esperienza estrema e sconosciuta, ha generato anche delle polemiche relative all'opportunità di proporre un contenuto televisivo che richiamasse allo spirito militaresco dell'ordine e della disciplina.

La Caserma, anticipazioni ultima puntata

Il gran finale de La Caserma è, dunque, alle porte. Prima del traguardo le matricole dovranno seguire le ultime lezioni che culmineranno con la premiazione della miglior squadra. Non senza sorprese, visto che l’ultima notte, infatti, ha in serbo la visita di un’ospite speciale, la cantante e showgirl Elettra Lamborghini pronta a regalare ai protagonisti un po' di sano divertimento. Dopo gli approfondimenti sulla storia e sul ruolo della donna delle scorse settimane, che hanno visto protagonista il giornalista Aldo Cazzullo, questa volta si darà spazio al ballo, al canto e al divertimento con uno dei personaggi più amati dal pubblico giovane. Arriverà quindi l’atteso giorno di congedo, con i saluti, le lacrime di gioia e gli abbracci per i ragazzi, che torneranno alla propria vita al di fuori dei cancelli della Caserma.

Gli ascolti de La Caserma

Inevitabile parlare di ascolti relazionati a La Caserma. Partito sulla scia del successo del Collegio, al quale è stato sempre collegato sin dall'operazione di lancio, è stato accolto da ottimi ascoltiche hanno fatto pensare a una continuità tra i due programmi anche in termini di risultati. Nelle settimane successive, complice anche un cambio di programmazione nella settimana della fiducia al governo guidato da Mario Draghi, gli ascolti del programma hanno seguito un calo fisiologico. A fronte di questi risultati è lecito chiedersi se ci sarà una seconda edizione de La Caserma.