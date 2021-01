La serata di mercoledì 27 gennaio 2021 è stata contraddistinta dalla partita di Coppa Italia tra Juventus e Spal, vinta 4-0 dai bianconeri e vista da 4.513.000 spettatori netti per il 16.8% di share. Ma c'è stato anche l'esordio de La Caserma su Rai2 che è partito forte: 2.685.000 spettatori netti per l'11.2% di share. La prima edizione del format che, sull'onda del successo de Il Collegio, porta ventuno ragazzi nella caserma militare di Levico Terme, in provincia di Trento, sarà in onda per sei settimane. Le riprese sono durate invece quattro settimane: il tempo necessario ai ragazzi per uniformarsi a perfezione con la vita militare.

Ascolti tv 27 gennaio 2021

Stravince Rai1 con la partita di Coppa Italia, come detto in apertura, conquistando 4.513.000 spettatori pari al 16.8% di share. Il secondo programma più visto è Made in Italy, la serie tv con Margherita Buy, Raoul Bova e Greta Ferro in onda su Canale 5 realizza 2.685.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Il terzo programma è Chi l'ha visto?: 2.433.000 spettatori netti per il 10.8% di share. Si piazza al quarto posto Rai2 con La Caserma che, come detto in apertura, con la prima puntata conquista 2.268.000 spettatori e il 9.9% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Sulle altre reti, Italia 1 realizza 1.619.000 spettatori netti per il 7% di share con il film di Tom Cruise Mission: Impossible – Rogue Nation. Italia's Got Talent, in onda su Tv8, ha realizzato 1.186.000 spettatori netti per il 5% di share. Su La7 Speciale TgLa7 ha realizzato 868.000 spettatori netti con il 3.4%. Su Rete4, l'approfondimento di Speciale Stasera Italia ha realizzato una media spettatori per 779.000 spettatori netti e il 3.4% di share. Sul Nove, Accordi & Disaccordi è stato seguito da 449.000 spettatori netti per l’1.7% di share.