La prossima edizione dell'Isola dei Famosi è ormai alle porte, l'inizio è previsto per giovedì 11 marzo e mentre vengono divulgati i nomi di coloro che prenderanno parte al reality, un altro dettaglio è stato finalmente svelato. Dopo settimane di mistero attorno alla figura degli opinionisti della trasmissione di Canale 5, ecco che è stato dichiarato chi accompagnerà Ilary Blasi nella sua prossima avventura televisiva, si tratta di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, pronte a dire la loro opinione su quanto accadrà in Honduras.

Le due cantanti accanto a Ilary Blasi

La notizia, in realtà, è stata data in anteprima dall'account ufficiale di Verissimo, il programma del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. In un post, infatti, si annuncia proprio che le due cantanti vestiranno questo nuovo ruolo televisivo, che le vedrà attente spettatrici delle dinamiche che nasceranno tra i naufraghi dell'Isola, con la promessa di non risparmiarsi in fatto di commenti pungenti che serviranno alla conduttrice da supporto.

Iva Zanicchi già era stata opinionista

Per Iva Zanicchi, in effetti, non è la prima volta in questa veste, dal momento che è stata chiamata come opinionista già nella sedicesima edizione del Grande Fratello, accanto a Cristiano Malgioglio, formando una coppia esilarante che non le ha mandate a dire in nessuna occasione. Elettra Lamborghini è ormai uno dei personaggi più amati e corteggiati del piccolo schermo, tanto che su Discovery + è stata trasmessa una serie che parla esclusivamente della sua vita, mettendo in risalto anche i dettagli più privati. La rampolla di casa Lamborghini lo scorso anno ha fatto parlare di sé, non solo per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, ma anche per il suo matrimonio organizzato per la scorsa estate che è stato sulla bocca di tutti.