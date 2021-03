Andrea Cerioli parteciperà all’Isola dei famosi? Dovrebbe essere così ma, secondo quanto sostiene il settimanale Chi, il futuro dell’ex tronista di Uomini e Donne non è ancora ben definito. Andrea è atterrato in Honduras e al momento alloggia all’interno di un resort, pronto a gettarsi dall’elicottero per raggiungere gli altri naufraghi. Ma pare che la sua partecipazione al gioco non sia certa.

Andrea Cerioli riserva all’Isola dei famosi

A proposito del futuro di Andrea Cerioli all’Isola, su Chi si legge: “Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e donne, è partito per l’Honduras ed è stato annunciato nel cast de L’Isola dei famosi. Ma al momento di lui si sono perse le tracce. In realtà Cerioli si trova davvero in Honduras. Per ora è in resort ed è in stand by come riserva, pronto ad entrare in gioco se un concorrente dovesse ritirarsi”. Niente di definitivo dunque. Se nessuno dei concorrenti dovesse ritirarsi, Andrea potrebbe anche non sbarcare mai sulla spiaggia che circonda la Palapa.

Andrea Cerioli al posto dei visconte e di Akash Kumar?

Ma non è detta l’ultima parola perché pare che, secondo quanto scrive Novella2000, si sia già trovato un escamotage per consentire a Cerioli di sbarcare sull’Isola. Per il momento, due su due concorrenti eliminati hanno rifiutato l’invito di restare su Parasite Island e sono tornati in Italia. Per rimpinguare le risorse in gioco, quindi, ad Andrea potrebbe essere data la possibilità di sbarcare sull’Isola già dal 25 marzo, nel corso della terza puntata dell’Isola dei famosi. Andrea così a prendere il posto di Akash Kumar e del visconte Ferdinando che hanno entrambi deciso di abbandonare il gioco. Del resto, Arianna Cirrincione, compagna di Andrea, ha già parlato della partecipazione del compagno al reality come di un fatto certo. Non avrebbe senso, al contrario, tenerlo in Honduras in attesa di una circostanza – il ritiro di un altro concorrente – che potrebbe anche non verificarsi mai.