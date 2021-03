È amore/odio tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar all’Isola dei famosi. Il modello, già eliminato dal reality, è stato protagonista di una serie di scontri accesi con l’opinionista del reality. La settimana scorsa, dopo avere rifiutato di restare su Parasite Island, Akash era tornato in possesso del suo cellulare e aveva deciso di rendere pubblica una chat privata con Zorzi nella quale Tommaso gli chiedeva di vedersi. Una volta pubblicato quello screenshot, Akash aveva cancellato i video della diretta infuocata e blindato il suo profilo Instagram. Ma il confronto tra i due è ancora lontano dal concludersi.

Tommaso Zorzi: “Akash ha rotto gli zebedei”

Akash è stato il protagonista involontario della rubrica “Il punto Z” di Tommaso Zorzi. “Z come zebedei, quelli che ha rotto Akash sia in Honduras che dopo”, è stata la vendetta dell’opinionista che ha deciso di rispondere così all’attacco ricevuto dal modello qualche giorno prima. Zorzi non ha fatto direttamente riferimento alla chat privata resa pubblica da Akash, un gesto che deve evidentemente non essergli piaciuto ma che ha preferito non commentare ancora.

La replica di Akash Kumar

Ma Akash non è rimasto in silenzio e mentre Tommaso lo prendeva in giro in diretta, ha deciso di lanciargli a mezzo social network l’ennesimo dardo infuocato. “Ieri sera massaggiavamo e adesso mi attacchi ancora?” ha scritto Kumar sotto un post comparso sul profilo Instagram ufficiale dell’Isola. E taggando direttamente Zorzi, ha aggiunto: “Mamma mia, trash”. Tommaso non ha ancora risposto alla frecciatina di Akash. Il modello ha però fatto sapere di essere pronto a raccontare la sua versione dei fatti. Lo farà, probabilmente, quando rientrerà in studio dopo la quarantena alla quale devono sottoporsi obbligatoriamente gli ex naufraghi prima di raggiungere lo studio del reality show.