Secondo appuntamento settimanale con l'Isola dei Famosi, dove nella puntata di giovedì 25 marzo è stato fatto il nome del naufrago che ha dovuto abbandonare il reality. In nomination c'erano Francesca Lodo e Brando Giorgi, proprio quest'ultimo ha dovuto prendere il suo sacchetto e lasciare la Palapa.

Il saluto di Brando Giorgi

Dopo una snervante attesa, soprattutto per i due nominati, ecco che Ilary Blasi comunica che a dover lasciare l'Isola è Brando Giorgi. L'attore era stato anche aspramente criticato dai suoi compagni d'avventura a causa di alcuni atteggiamenti che non sono andati particolarmente a genio ad alcuni naufraghi. Dinanzi alla richiesta della conduttrice di volersi "togliere qualche sassolino dalle scarpe", Brando Giorgi ha esordito in questo modo: "No Ilary, meglio di no, perché altrimenti dico qualcosa che non va bene"

Il commento della moglie di Brando Giorgi

Intanto, in studio, a commentare l'eliminazione c'è la moglie del noto attore, ovvero Daniela Battizocco. La donna interrogata da Ilary Blasi ha espresso chiaramente le sue opinioni in merito alla decisione del pubblico, dicendosi convinta che l'esito del televoto sia stato in qualche modo influenzato dalle critiche che sono state rivolte al suo compagno in questi giorni, da personaggi mediamente forti che già si stanno affermando in queste prime settimane di Isola dei Famosi. La moglie di Giorgi ha ribadito, invece, che il marito si è comportato in maniera diversa da come è stato descritto dai suoi compagni d'avventura:

Penso che Brando non sia stato assolutamente capito, credo sia entrato in una dinamica fortuita, ha cambiato squadra, è stato nominato. Io l'ho seguito tanto, abbiamo visto una situazione diversa da quella che abbiamo visto, si è buttato a capofitto, ho visto che ha creato dinamiche simpatiche. Sono rimasta spiazzata, solamente un'idea e una considerazione di Awed e Valentina, l'abbia macchiato così.

Brando Giorgi arriva a Parasite Island

L'attore approda su Parasite Island dove resta da solo a riflettere sulla proposta di Ilary Blasi, ovvero quella di restare sulla seconda isoletta in Honduras, senza dirgli che però ci sono Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Giorgi dichiara: "Se sto da solo resto, altrimenti vado via". Quando la conduttrice gli presenta coloro che saranno i suoi compagni di viaggio, il naufrago ci pensa su e, dopo aver sentito la moglie che lo incita a rimanere, prende la sua decisione: "Io di mia moglie fido, quindi sì resto".