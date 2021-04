Francesca Lodo all'Isola dei Famosi si è lasciata andare ad un lungo pianto, dopo aver letto la lettera della madre e ripensato ad alcuni momenti importanti della sua vita. L'ex letterina di Passaparola non è riuscita a contenere l'emozione, tanto che tornata in Palapa dal gruppo non riusciva a calmarsi allarmando così la conduttrice Ilary Blasi dallo studio: "Francesca tutto bene?". Tra i singhiozzi ha spiegato: "È solo l'emozione, qui ti manca tutto e capisci cosa è davvero importante".

La sfogo di Francesca Lodo

Nella lettera che le ha indirizzato la mamma di Francesca Lodo le chiede scusa: "Sono qui a chiederti scusa amore mio perché nei momenti di sconforto non sono stata lì a darti la mano, ma spero che tu mi abbia perdonato, io sarò sempre dalla tua parte, non dimenticare che qui c'è la tua grande famiglia che ti aspetta". La naufraga scoppia in lacrime visibilmente scossa: "Mi avete ammazzato", confessa alla conduttrice presa dall'emozione.

Francesca Lodo racconta il periodo di Vallettopoli

Ilary Blasi la incalza domandandole come mai sua mamma ha voluto chiederle scusa. "C'è stato un periodo dieci anni fa nella mia vita molto importante e doloroso", spiega la Lodo tra le lacrime. "Mia madre non ha perdonato certe mie affermazioni durante Vallettopoli. Ho detto determinate cose sulla mia vita passando per la persona che non ero. Mia mamma ci è rimasta molto male, mi sono ritrovata sola e molte persone mi hanno voltato le spalle". Letterina di Passaparola dal 2002 al fianco di Ilary Blasy, nel 2007 la showgirl è stata infatti travolta dallo scandalo Vallettopoli insieme a Belen Rodriguez, che ai tempi dichiarò di aver ricevuto cocaina da lei. "Sono uscita dal mondo della televisione con un solo dovere: poter finalmente dimostrare di essere la persona che sono e non quella che la gente pensava che fossi".