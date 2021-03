Infortunio alla spalla per Paul Gascoigne durante la terza puntata dell’Isola dei famosi. Il naufrago stava partecipando alla prova ricompensa quando si è fatto male e ha dovuto abbandonare il gioco nel corso della diretta. A intervenire è stato un medico della produzione che ha immediatamente soccorso l’ex calciatore e lo ha portato dietro le quinte per poterlo medicare. A spiegare quanto era accaduto è stato Massimiliano Rosolino, inviato di questa edizione dell’Isola.

L’incidente di Paul Gascoigne

Ad accorgersi per prima dell’infortunio di Gascoigne è stata la conduttrice Ilary Blasi che, durante la prova ancora in corso, si è resa conto che il naufrago si era fatto male. “Che cosa è successo a Paul?”, ha chiesto preoccupata prima che le telecamere inquadrassero l’intera spiaggia per consentire alla produzione di intervenire. “Paul si è fatto male”, ha spiegato Massimiliano Rosolino, “Continuiamo il gioco ma credo che Paul si sia fatto male”. Una volta terminata la prova, su domanda di Ilary Blasi che gli aveva chiesto notizie circa lo stato di salute del naufrago, l’inviato ha spiegato: “Si è fatto male a una spalla. C’è il medico che lo ha soccorso subito. Non so come sta ma abbiamo un team straordinario”.

Paul Gascoigne non è rientrato in Palapa

Gascoigne ha trascorso dietro le quinte buona parte della terza puntata dell’Isola dei famosi. Come già accaduto qualche giorno fa con Roberto Ciufoli – anche lui si era fatto male durante una prova – il naufrago dovrà ricevere tutte le cure del caso prima di poter tornare in gioco. L’Isola dei famosi è un reality particolarmente complesso dal punto di vista fisico. I naufraghi devono essere in condizioni perfette per poter resistere alle condizioni di vita durissime, poter far fronte alla fame e agli sforzi che la vita sull’Isola comporta.