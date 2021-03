Incidente per Roberto Ciufoli nel corso della prima puntata dell’Isola dei famosi 2021. L’uomo, concorrente nel gruppo dei Rafinados, si è infortunato durante la prima prova immunità di questa stagione del reality show. “Responsabile” involontario dell’incidente sarebbe Akash Kumar che lo avrebbe colpito durante la prova.

L’incidente di Roberto Ciufoli

Che Roberto Ciufoli fosse stato vittima di un incidente lo si è appreso quando il gruppo, uscito sconfitto dalla prova immunità, è stato invitato a raggiungere la Palapa per le nomination. Ciufoli non ha seguito il resto del gruppo e sono stati i suoi compagni e l’inviato Massimiliano Rosolino a spiegare quanto era appena accaduto. “Roberto si è fatto male”, ha spiegato Rosolino per motivare l’assenza di Ciufoli, “Credo si sia fatto male nel tuffo. Gli stanno dando un’occhiata”. “Si è tagliato alla testa, dietro”, hanno aggiunto i naufraghi visibilmente preoccupati per il compagno di gioco.

Roberto Ciufoli non potrà raggiungere la spiaggia

Ciufoli non ha raggiunto immediatamente la Palapa, in attesa di essere medicato. Dopo qualche istante, l’uomo ha raggiunto i compagni e ha spiegato quanto era appena accaduto. “Mi sono fatto male alla spalla”, ha chiarito l’uomo. Poco dopo gli è stato consentito di fare la nomination in anticipo rispetto al previsto per poi poter tornare dietro le quinte per i controlli medici del caso. A chiarirlo è stato l’inviato Massimiliano Rosolino: “Roberto è rientrato, lo hanno un po’ sistemato per entrare in Palapa ma prima di rientrare in gioco dovrà fare un checkup medico. Per questa sera non raggiungerà la spiaggia”. Poco dopo, infatti, Ciufoli ha dovuto lasciare la Palapa per sottoporsi ai controlli del caso. Solo una volta ristabilito potrà rientrare in gioco a pieno titolo per poter proseguire la sua corsa verso la vittoria della nuova edizione dell’Isola dei famosi.