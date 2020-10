Da mercoledì 16 settembre va in onda su Canale5 la nuova edizione di Temptation Island 2020. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi è ambientato come sempre presso l'Is Morus Relais, situato a Santa Margherita di Pula, nella zona Sud Occidentale della Sardegna. Le coppie che intraprendono il viaggio nei sentimenti devono fare i conti con una separazione lunga 21 giorni, nel corso della quale fidanzati e fidanzate si relazionano con i tentatori per decidere se mettere fine o meno alla loro storia d'amore. L'appuntamento è alle ore 21:20.

Le coppie Nip di Temptation Island 2020

Le coppie che prendono parte a Temptation Island 2020 sono tutte composte da persone non famose. Alessia Marcuzzi, in un'intervista rilasciata a Tv, sorrisi e canzoni, si è detta molto felice di questa scelta: "Sono tornata al mio primo amore con i reality fatti da persone comuni. Con Maria De Filippi ne abbiamo parlato a lungo, all'inizio pensavamo di fare un misto di coppie, famose e non famose. Poi però siamo state d'accordo che le persone si riconoscono e si identificano di più con chi somiglia ai vicini di casa, ai colleghi di lavoro". Le coppie sono: Alberto Maritato e Speranza Capasso, Anna Ascione e Gennaro Mauro, Nadia e Antonio Giungo, Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, Sofia Nesci e Amedeo Bianconi e Serena Spena e Davide Varriale.

Alberto Maritato e Speranza Capasso

Alberto Maritato e Speranza Capasso sono fidanzati da 16 anni. Il trentraduenne napoletano ha spiegato che nonostante la lunga relazione, non è ancora certo che Speranza sia la donna giusta per lui. Dal canto suo, la donna non avrebbe mai voluto partecipare al reality condotto da Alessia Marcuzzi. Non si fida del suo fidanzato e dunque, teme di poterlo perdere. In passato, Alberto non sarebbe stato sincero con Speranza.

Dalla prima puntata, sono venute fuori le crepe del rapporto tra Alberto e Speranza, che potrebbe non essere sano come ci si aspetta. Lui, nel villaggio dei ragazzi, ha ammesso con gli altri concorrenti: "Uscirò da solo al 99%". Nel corso della seconda puntata, ha invece infelicemente definito Speranza come "l'antidonna", con grande disperazione della fidanzata. L'uomo ha legato molto con Nunzia. Nella terza puntata, infatti, Alberto è pericolosamente vicino ad un bacio con la single, questo fa presumere alla sua fidanzata il peggio: "Sono sicura che fuori avrà fatto di tutto, qui dentro si trattiene. Ma sta cascando male". Nel corso del quarto appuntamento, il feeling tra Alberto e Nunzia è apparso ancora più evidente, tanto che Carlotta ha spronato Speranza a chiudere con lui: "Non si può amare per due per sempre”. Eppure, la donna non ha ancora chiesto il falò di confronto.

Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino

Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino sono fidanzati da sei anni. Carlotta ritiene che la loro relazione sia arrivata a un punto decisivo: o diventano marito e moglie o si lasciano. La ragazza, però, non trova d'accordo il suo compagno. Nello, infatti, non accarezza neanche lontanamente l'idea di convolare a nozze. L'uomo ritiene che una semplice convivenza sia più che sufficiente. Partecipano a Temptation Island 2020 per tentare di sbloccare questa situazione.

Per Carlotta e Nello i guai arrivano subito alla prima puntata. Lui si comporta da piacione con le altre tentatrici, in particolare lui si avvicina subito a Benedetta. Lei soffre a distanza, ma nella seconda puntata trova un certo feeling con il single Antonio. Risultato, la furia di Nello: "Spacco tutto. Lui studia giurisprudenza ma io sono una macchina da soldi". Nella terza puntata, Carlotta vede il suo fidanzato avvicinarsi sempre di più alla single Benedetta, la quale ha anche un imprevisto fuori di seno. Il commento di Carlotta è lapidario: "Che ragazzino imbecille, vuole la guerra". Nella quarta puntata, è proseguito il rapporto intenso tra Nello e Benedetta, sempre commentato dalla lapidarie e sarcastiche battute di Carlotta, ormai un tormentone del programma.

Salvo e Francesca

Alla fine della seconda puntata è stata presentata la nuova coppia di Temptation Island. Salvo e Francesca, entrati in corsa per sostituire la coppia Sofia-Amedeo, durata appena una puntata, sono fidanzati da 5 anni. Entrambi originari della Basilicata, vivono a Milano e entrambi lavorano presso un negozio di prodotti biologici. "Sono stata io a scrivere a Temptation Island perché la nostra storia da circa un anno vacilla. Abbiamo perso quella complicità sia mentale che fisica che ci contraddistingueva", ha ammesso Francesca, che vorrebbe un figlio da Salvo ma ritiene che lui non sia abbastanza responsabile. "Vorrei capire se a questo punto Francesca è la donna giusta per me e se vale ancora la pena lottare per la nostra storia”, ha dichiarato lui. Nel corso della terza puntata già volano stracci. I due dichiarano fin da subito di aver perso la loro intimità e il primo a fare certe dichiarazioni è proprio Salvo. Una volta entrato nel villaggio confessa: "A me piace troppo divertirmi e una famiglia ti priva un po' di questo. Ho avuto più di un'occasione per tradirla". Nella quarta puntata, poi, lui ha continuato a parlare della loro vita intima, tanto da essere continuamente censurato dalla regia e da suscitare la reazione di Francesca: "Ma come parla? Sembra che sia concentrato solo si un unico argomento e non su tutto il resto”.

Anna Ascione e Gennaro Mauro

Anna Ascione e Gennaro Mauro sono fidanzati da 6 anni. È stata la donna, 26 anni, a scrivere al reality di Canale5. Sostiene che tra loro ci siano stati diversi tira e molla. Dunque, ritiene sia arrivato il momento di dare una svolta al loro rapporto. Anna ha spiegato che da fuori lui potrebbe sembrare il principe azzurro e lei la cattiva. Tuttavia, Gennaro avrebbe degli aspetti caratteriali diventati per lei intollerabili. L'uomo ha affermato di aver chiesto ad Anna di sposarlo, ma Anna non ha voluto fare questo passo.

Nella prima puntata, ci sono state scintille a distanza tra Anna Ascione e Gennaro Mauro. Nei rispettivi pinnettu, i due parlano male l'uno dell'altra. In particolare, Anna lamenta il comportamento di Gennaro, esageratamente tirchio e parassitario. Lui pronuncia una frase che diventerà un tormentone: "Non le dico quanti soldi ho in banca perché mi spella". Anna scioglie tutti i nodi e attacca Gennaro a distanza: "Un fallito! Un uomo che si è costruito tutto grazie alle fortune del padre. Privo di contenuti, pronto solo ad offendere, generoso solo in questo". La seconda puntata ha segnato un punto di non ritorno per la coppia: stanco delle critiche di Anna, Gennaro le ha chiesto il falò di confronto e ha deciso di lasciarla. Poi, però, ci ha ripensato, e ha chiesto un ulteriore falò per chiarirsi, che ha avuto luogo nella terza puntata. Durante il falò assistono ai rispettivi video e sebbene lui dica di essere innamorato di Anna, lei replica: "Io non ho più la serenità con te, non mi dai più certe cose da tempo, l'amore non basta" e lasciano il falò separati. Gennaro, poi, ha chiesto un secondo falò ma la situazione non è migliorata. Al contrario, Anna è andata dal single Mario. I due hanno dunque deciso di uscire separati dal programma.

Serena Spena e Davide Varriale

Serena Spena e Davide Varriale sono fidanzati da 2 anni e 8 mesi. La venticinquenne si rivolge a Temptation Island perché stanca della gelosia del suo compagno. Davide ha spiegato che a generare la sua gelosia è stata la modalità in cui si sono conosciuti. Erano entrambi fidanzati e uscivano nella stessa comitiva. Lei ci avrebbe messo più tempo a lasciarsi il passato alle spalle e questo avrebbe segnato Davide rendendolo geloso.

Nella prima puntata di Temptation Island, viene subito fuori il carattere geloso di Davide Varriale. Gli autori non fanno nulla per metterlo in situazioni tranquille, al punto che fanno prelevare da due tentatori la "povera" Serena. Lui richiede un confronto faccia a faccia con i tentatori e li mette in guardia: “Mi raccomando, tenete le mani lontane”. Poi, nel villaggio dei ragazzi, Davide si lascia andare a una serie di considerazioni maschiliste: "Mi capita spesso che nell’affrontare un discorso la annullo, non la ritengo degna. Le dico ‘lascia stare’. Fortunatamente o sfortunatamente ho il controllo sulla sua mente quindi tiro fuori quello che voglio dalla sua bocca”. Purtroppo, la situazione si ripete nella seconda puntata, con altre affermazioni discutibili di Davide: "All'inizio ho lasciato libera Serena, ma la libertà non l’ha saputa gestire bene. Quando parliamo spesso la lascio là e me ne vado, non la ritengo all'altezza di parlare". La gelosia di Davide si vede anche nel suo percorso a Temptation, infatti rispetto agli altri fidanzati resta sempre molto in disparte, soprattutto dopo aver visto la complicità tra il single Ettore e la sua Serena. "A me dà fastidio tutto" ribadisce il ragazzo. Nella terza puntata, Serena sembra infastidita dal fatto che Ettore non la corteggi più. Davide esplode e chiede il falò. Al termine del confronto avvenuto nella quarta puntata, Serena ha scelto di restare con Davide, decisa però a vivere con maggior libertà personale la loro relazione. Alessia Marcuzzi ha posto l'accento sulla necessità di comprendere che “In amore non esistono il possesso e il controllo”.

Nadia Chahar e Antonio Giungo

Nadia Chahar e Antonio Giungo sono fidanzati da un anno e nove mesi. Lui ha 32 anni, lei 22. La differenza di età sembra essersi fatta sentire nelle dinamiche della coppia. Antonio si definisce un ragazzo con la testa sulle spalle e vuole capire se Nadia sia la persona giusta con la quale costruire un futuro insieme. A suo dire, la sua compagna sarebbe "una ragazzina viziata" e trascorrerebbe tutto il giorno sul divano con in mano il cellulare. Nadia ritiene che Antonio voglia trasformarla in una donna che "lava, pulisce e cucina", ma non ha alcuna intenzione di cambiare per lui.

Nella prima puntata di Temptation Island, Antonio è costretto a guardare gli atteggiamenti di lei continuamente complici e provocatori nei confronti del tentatore Stefano. Nella seconda puntata, Nadia ha ammesso che la relazione con il compagno la mette a disagio: "Non sto bene con lui, mi mette l'ansia e non mi lascia vivere. Mi sta dando fastidio, è fastidioso ed è stressante questo suo modo di essere". Nella terza puntata di Temptation, Antonio guarda attentamente cosa accade nel villaggio delle fidanzate e apprende che il single Stefano, a cui Nadia si era avvicinata, chiede di lasciare il villaggio, provocando un certo dispiacere nella ragazza che gli chiede: "Ma perché scappi, non capisco". Antonio ha chiesto il falò di confronto, che si è svolto nel corso della quarta puntata e li ha visti in evidente difficoltà, tanto che la Marcuzzi è spesso intervenuta in prima persona a porre loro delle domande. Alla fine, i due fidanzati hanno deciso di restare insieme e hanno lasciato Temptation come una coppia.

Sofia Nesci e Amedeo Bianconi

Sofia Nesci e Amedeo Bianconi sono fidanzati da 11 anni. Trent'anni lei e trentadue lui hanno una visione diversa della loro relazione. Sofia, che si rivolge al programma di Canale5, vorrebbe avviare una convivenza e creare una famiglia con il suo compagno. Amedeo, invece, non si sente affatto pronto a fare questo passo. Partecipando a Temptation Island, Amedeo spera di chiarire i suoi sentimenti per Sofia.

Il colpo di scena, nel loro caso, arriva subito: Sofia Nesci e Amedeo Bianconi sono usciti insieme in un falò di confronto immediato. Situazione poco chiara, a dire il vero: lui confessa agli altri concorrenti di aver tradito la sua fidanzata, lei chiede il falò di confronto immediato. In quel falò, lei gli propone di "cominciare una nuova storia", perdonandolo. L'ultima parola resta la sua: "Però devi cambiare".