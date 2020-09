Incidente hot a Temptation Island 2020, con protagonista la tentatrice Benedetta Armellin, sempre più vicina a Nello Sorrentino. Nel corso della terza puntata la fidanzata di lui Carlotta Dell'Isola ha assistito a un video che ha mostrato Nello e Benedetta in barca insieme, legati da un feeling visibile e crescente.

L'incidente hot di Benedetta

La Armellin ha sfoggiato un costume da bagno decisamente audace, con tanto di scollatura così abissale che Nello non le ha staccato gli occhi di dosso: "Sei bellissima. 22 anni, universitaria, modella, che vuoi di più? Sei sempre stata il mio punto debole nel villaggio". L'atmosfera si è fatta ancora più rovente quando Benedetta, per colpa del costume "ballerino", è incappata in un fuori di seno. Lui l'ha coperta con la sua camicia e lei non si è scomposta: "Sono un po' ribelli". Il tutto, ovviamente, sotto gli occhi di una Carlotta sconvolta: "Io te le stacco". Poco dopo, la frase provocatoria di Benedetta sul suo rapporto con Nello: "Siamo come Barbie e Ken".

La reazione di Carlotta Dell'Isola

Durissima la reazione di Carlotta di fronte a quanto visto: "Io lo odio. Non sono più innamorata, sono schifata. Non riesco a immaginarmi vicino a una persona che fa ‘ste cose dopo una settimana. Va bene lo amo, ma tutto passa. Non sono una di quelle che lo riprende". Rientrata nel villaggio con le altre ragazze, è crollata in lacrime: "Ho cambiato carattere per stare vicina a lui. Lo sapevo che non mi ama più".

Chi è Benedetta Armellin

Benedetta Armellin è la più nota delle single di Temptation Island, essendo già un volto televisivo. Modella e studentessa di Lingue per il Management e il Turismo all'Università Cattolica di Milano, è apparsa in diverse puntate di Detto Fatto e lavora come conduttrice in alcune trasmissioni di TeleLombardia, Mamma mia, Vincenti-Perdenti e Qui studio a voi stadio.