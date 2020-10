Carlotta Dell’Isola è senza dubbio il personaggio più popolare di Temptation Island 2020. Merito delle battute di spirito sempre pungenti che contraddistinguono i suoi falò, i momenti che trascorre nel villaggio insieme ai single e perfino i commenti impietosi che riserva ai fidanzati delle sue compagne di gioco. Ne ha fatto le spese più volte Alberto Maritato, compagno di Speranza Capasso. Ma il più delle volte il bersaglio della romana è il fidanzato Nello Sorrentino.

“Capra” e “Sfigato”: così Carlotta “maltratta” Nello

“Sei una queen, la più forte”: così il single Antonio ha definito la irriverente Carlotta. E lei, divertita solo a metà, ha dato prova di riuscire a tenere alta la sua fama. Durante il suo quarto falò, non solo ha ribattezzato Benedetta, la single vicina a Nello, “Maledetta”, ma ha perfino cercato di volgere a suo favore, mediante l’ironia, le intemperanza del fidanzato. Diventata virale sui social una battuta che la donna ha rivolto al compagno. “Hai 22 anni ma non sei stupida”, aveva detto lui alla tentatrice. “Certo, con lui è facile. È una capra”, è stato il commento fulmineo di Carlotta, furiosa per la vicinanza tra il compagno e la tentatrice.

Ma nel villaggio Carlotta piange: “È una mer**”

Ma una volta tornata nel villaggio, rimossa la corazza rappresentata dalla sua ironia, Carlotta si è sciolta in lacrime. Teme che il fidanzato Nello si stia lasciando trasportare più del previsto dalla single Benedetta. “Che uomo di mer**”, ha detto senza riuscire a trattenere le lacrime, “Non lo voglio mai più vedere, basta. Che schifo”. Quella tra Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, nonostante le liti a distanza, sembra per il momento la relazione più solida dell’intera edizione. Carlotta e Nello dovrebbero riuscire ad appianare le rispettive divergenze e trovare un punto d’incontro che gli consenta di lasciare il programma insieme.