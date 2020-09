La nuova edizione "nip" di Temptation Island è iniziata il 16 settembre 2020. Tra le coppie ci sono Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, fidanzati da 6 anni: per Carlotta si tratta di un punto di svolta. Lei vorrebbe fare il passo successivo e sposarsi, mentre lui è "super moderno" e preferisce per ora la convivenza. Il viaggio sui sentimenti rivelerà se il loro amore è abbastanza forte per trovare un compromesso nella loro storia.

Il percorso di Carlotta e Nello a Temptation Island

Nella prima puntata di Temptation Island si avvertono già le prime frizioni tra Carlotta e Nello. Lui, in particolare, si dice da subito poco motivato a risolvere i suoi problemi e nel villaggio dei ragazzi, con gli altri concorrenti, ammette di non essere interessato a nulla: "Tanto le ragazze le trovo quando voglio". Poi però si avvicina sempre più a Benedetta. Carlotta nel pinnettu vede tutto e soffre: "Che sfigato di settima!". La situazione si ripete nella seconda puntata, con Nello ancora vicino a Benedetta. Anche Carlotta, però, mostra un certo feeling con Antonio Smorto, il che suscita la gelosia di Nello, che si mette a fare trazioni per sfogare la rabbia: "Io mi conosco, ora vorrei spaccare tutto. Lui (Antonio) fa giurisprudenza ma io sono una macchina da soldi".

Chi è Carlotta Dell'Isola

Carlotta Dell'Isola ha 27 anni, è nata il 24 febbraio 1993 e viene da Anzio. Ha una sorella alla quale è molto legata e suo padre lavora nell'ambiente degli yacht ad Anzio. Dopo il diploma al liceo di Scienze Umane, Carlotta frequenta l'Università Roma Tre e nel frattempo trova lavoro presso il Fenice Outlet di Nettuno. Un'occupazione che le permette di dedicarsi alla sua grande passione: moda, scarpe e beni di lusso.

Chi è Nello Sorrentino

Nello Sorrentino è il fidanzato di Carlotta e ha 32 anni. È nato il 4 dicembre 1988 ed è di Napoli, che è non solo la sua città natale, ma anche la squadra del cuore, visto che si ritiene un tifoso sfegatato. Anche per lui, come per la fidanzata Carlotta, è la prima esperienza nel mondo della tv.

La storia d'amore tra Carlotta e Nello

L'amore per Carlotta e Nello nasce nel 2014, quando lui ha 26 anni e lei 21. Sa subito scatta una scintilla e ben presto iniziano il loro percorso insieme. Da allora sono passati 6 anni, tra diversi alti e bassi, ma ora sarebbe arrivato un vero e proprio punto di svolta. Carlotta vorrebbe concretizzare il rapporto e passare allo step successivo: il matrimonio. Nello non ci pensa e, al massimo, è disposto ad accettare la convivenza.

Perché Carlotta e Nello partecipano a Temptation Island 2020

È Carlotta a scrivere all redazione del programma, certa che Temptation Island possa far luce sullo stato del loro amore. Una delle relazioni più durature di questa edizione, dalla quale Carlotta ora vuole di più. "Siamo arrivati ad un punto della nostra storia in cui per me o ci sposiamo oppure ci lasciamo. Ma ho sbagliato persona perché Nello è super moderno e non ci pensa proprio", spiega nel video di presentazione. "Lei vuole a tutti i costi sposarsi, io invece al contrario suo sono per la convivenza", taglia corto lui.