La terza puntata di Temptation Island in diretta

Mercoledì 30 settembre va in onda la terza puntata di Temptation Island, a partire dalle 21:20 su Canale 5. Alessia Marcuzzi in conduzione guiderà ancora una volta le coppie nel loro viaggio nei sentimenti. Sarà una puntata ricca di colpi di scena. Non solo il ripensamento di Gennaro sulla sua storia con Anna, ma anche l’arrivo di una nuova coppia sull’isola. Loro sono Francesca e Salvo, fidanzati da 5 anni. Ma il loro amore è ormai giunto a un bivio.