Mercoledì 30 settembre andrà in onda la prossima puntata di Temptation Island 2020, durante la quale approderà all'Is Morus Relais una nuova coppia che intraprenderà il tortuoso viaggio nei sentimenti. Si chiamano Salvo e Francesca e hanno deciso di mettere alla prova la loro storia d'amore, ma come si evince dalla presentazione le motivazioni che li hanno spinti a partecipare al docu-reality non sono le stesse.

Chi è Salvo

Salvo è un ragazzo di trent'anni, originario della Basilicata, ma vive a Milano ormai da diversi anni. Attualmente lavora come vice-store manager in un negozio di prodotti biologici. Da tre anni convive con la sua fidanzata, Francesca.

Chi è Francesca

Originaria anche lei della Basilicata, Francesca è diventata come il fidanzato store manager di un negozio che si occupa della vendita di prodotti biologici, ovviamente a Milano.

La storia d'amore tra Francesca e Salvo

Francesca e Salvo sono fidanzati da cinque anni, ma in realtà la loro conoscenza risale a diverso tempo prima. I due, infatti, sono stati per diversi anni amici prima di scoprire di provare dei sentimenti l'uno per l'altra, che li hanno spinti ad intraprendere una relazione. Tre dei cinque anni vissuti insieme sono stati di convivenza. Francesca, innamorata del suo uomo, ha pensato più volte di avere un figlio da lui: "Ho sempre sognato di avere un figlio con Salvo e ho sempre pensato a lui come padre e marito. Purtroppo, a oggi, questo sogno mi spaventa perché ancora non lo trovo responsabile" ha rivelato la ragazza, che però nutre delle perplessità sulla loro relazione. Anche lui, non è da meno e rimpiange il rapporto di un tempo: "Da un anno a questa parte la nostra storia è diventata piatta, la nostra quotidianità non è più piacevole come prima, non parliamo più come un tempo e anche la nostra intimità di coppia è venuta completamente meno".

Perché Salvo e Francesca partecipano a Temptation Island 2020

"Sono stata io a scrivere a Temptation Island perché la nostra storia da circa un anno vacilla. Abbiamo perso quella complicità sia mentale che fisica che ci contraddistingueva." dichiara Francesca che crede di poter salvare la sua storia d'amore sottoponendola ad una prova così difficile da affrontare e infatti aggiunge: "A Temptation vorrei dare una svolta alla nostra storia e renderla concreta”. Leggermente differente è la motivazione che ha spinto Salvo ad accettare questa sfida. Resosi conto che la storia con Francesca stava prendendo una piega inaspettata, il 30enne ha rivelato: "La cosa purtroppo mi fa soffrire e non so fino a che punto posso continuare così. Al contrario di lei, io sono un sognatore eccessivamente realista. Vorrei capire se a questo punto Francesca è la donna giusta per me e se vale ancora la pena lottare per la nostra storia".