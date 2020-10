Francesca Merra e Salvo Santarsiero hanno lasciato insieme Temptation Island 2020 nel corso della quinta puntata. È bastato il falò di confronto anticipato richiesto dalla donna a spingere Salvo a tornare sui suoi passi e premere affinché la compagna tornasse con lui. Erano arrivati in trasmissione perché decisi ad appianare le rispettive divergenze. Salvo aveva parlato di un eccessivo attaccamento di lei al lavoro e della sfera sessuale del loro rapporto che aveva finito con il risentire del loro allontanamento, soprattutto nell’arco dell’ultimo anno. Ma qual è il lavoro a cui Francesca è tanto legata?

Francesca Merra è store manager in un negozio di prodotti bio

Francesca Merra è originaria della Basilicata ma da tempo vive a Milano. Laureata in Economia e Commercio, lavora come store manager in un negozio di prodotti biologici a Milano. Lavora proprio insieme al compagno Salvo che è il suo vice. Il lavoro di Francesca ha destato grossa curiosità dal momento che entrambi ne hanno parlato a più riprese nel corso della loro breve partecipazione a Temptation Island.

Salvo e Francesca hanno lasciato insieme Temptation Island

Salvo e Francesca hanno lasciato insieme Temptation Island nel corso della quinta puntata del programma. è stato il giovane a tornare sui suoi passi e ad ammettere di essere stato eccessivo in alcune delle sue uscite, soprattutto quelle riferite alla loro intimità. Ne aveva parlato a più riprese, e in maniera eccessivamente colorita, con gli altri ragazzi conosciuti nel villaggio dei fidanzati. Francesca ha deciso di passare sopra le intemperanze del fidanzato e ha accettato di lasciare il programma insieme a lui. “Sai quello che provo per te, l’amore non è svanito. Ti amo più della mia vita, non posso pensare di renderti infelice”, è stata la frase di Salvo che ha convinto la fidanzata.