Salvo Santarsiero e Francesca Merra sono l’ultima coppia arrivata a Temptation Island 2020, quando il programma per le altre coppie era già iniziato da qualche giorno. Il problema dei due, secondo lui, risiede nella sfera sessuale del rapporto. Salvo e Francesca si sono allontanati anno dopo anno, prima nelle intenzioni poi sul piano fisico. È proprio il sesso venuto a mancare che disturba Antonio tanto che l’uomo decide di parlarne apertamente, anche troppo, con i suoi compagni di percorso. Lo fa senza inibizioni, tanto che la produzione è costretta a bippare la frase più forte di uno dei suoi discorsi: “Sa che per me conta tantissimo perché lo facevamo tutti i giorni. Sa che io sono ***”. Francesca, convocata nel pinnettu, ascolta il discorso intero e commenta imbarazzata: “Ma come parla? Sembra che sia concentrato solo si un unico argomento e non su tutto il resto”.

Francesca Merra: “La distanza fisica non è l’unico problema”

Per Francesca, invece, la distanza creatasi con il compagno è arrivata in conseguenza a un allontanamento di altro tipo: “Mi ritrovo impantanata in una storia che non mi rende felice. Non voglio continuare a non essere felice. E quando vedi dall’altra parte che non c’è voglia, desiderio, mancanza di maturità, di volere recuperare la tua storia, crollano quei castelli che magari mi sono creata da sola. Il suo lamentare la distanza fisica che si è creata, lui pensa che sia questo il motivo per cui siamo in crisi ma non è solo quello. Quella per me è una conseguenza a tante mancanze. Sono stanca”.

Salvo lancia una sdraio: “È una str*** di mer***”

L’altra reazione eccessiva di Salvo arriva poco dopo, quando nel corso del falò assiste a un‘esterna tra la compagna e il single Alberto. Dopo averla sentita ammettere la sua stanchezza per quel rapporto che si trascina stancamente, l’uomo torna nel villaggio e lancia nel vuoto una sdraio, incappando nel classico momento di nervosismo in cui da anni si ritrovano impantanati i protagonisti del programma. “Sei stanca? E vatti a stancare da un’altra parte, stro*** di me***”, è il suo commento.