Nel corso della quinta puntata di Temptation Island 2020, Salvo Santarsiero e Francesca Merra hanno lasciato insieme il programma. Merito dell’uomo che, dopo essersi lasciato andare a una serie di affermazioni poco rispettose nei confronti della fidanzata, descrivendo in maniera eccessivamente palese perfino quanto accade nella loro camera da letto. È stata Francesca a chiedere il falò di confronto anticipato, ferita dagli atteggiamenti di lui:

Come ti sei permesso di entrare nella mia vita a farmi ancora del male? Salvo sa tutto, dalla prima all’ultima disavventura che ho avuto. Se non sei in grado di reggere, non stare con me. Dico che voglio un uomo perché mio padre è sempre stato assente ma non lo comprende. Quando faccio capire perché sono così accanita nel volere una persona che stia sempre al mio fianco è perché ho vissuto con un padre…non so niente. Ho vissuto così, senza una figura maschile nella mia vita. Ho incontrato un ragazzo che mi ha distrutta dai 14 ai 19 anni. Lui lo sa, e si mette a giocare alla Playstation o a fare i dispetti? È ridicolo. Non cambia se a dare uno schiaffo è la mano o sono le parole.

Francesca a Salvo: “Ti sei soffermato solo sulla distanza fisica”

Di fronte a Salvo che l’aveva raggiunta sui tronchi, Francesca ha detto: “Sono entrata qui per capire quali erano i nostri problemi e i motivi della nostra distanza, non solo quella fisica sulla quale ti sei soffermato più volte. Ho cercato di mettermi in discussione, non so quanto lo abbia fatto tu perché non hai fatto altro che parlare di un singolo argomento. Non ti sei posto alcuna domanda, ti sei soffermato sulla mia ambizione professionale”. Poi la store manager lo ha rimproverato per il linguaggio usato in certe circostanze. Si riferiva a un momento in cui la produzione del programma era stata costretta a bipparlo: “Stavano ridendo per il linguaggio che hai utilizzato”.

Salvo convince Francesca a restare con lui: “Ti amo più della mia vita”

“Mi disturba sapere che lui pensi che io voglia fare un figlio per sistemare le cose. Non ho mai cercato un figlio per sistemare le cose. Volevo solo una famiglia con te, cosa che adesso non voglio più”, ha recriminato lei perché dispiaciuta di averlo sentito parlare così dell’ipotesi di formare una famiglia loro. Ma Salvo è tornato prontamente sui suoi passi: “Sai quello che provo per te, l’amore non è svanito. Ti amo più della mia vita, non posso pensare di renderti infelice. Sono un uomo diverso e sono pronto a dimostrarlo. Ti darò ciò che ti manca. Nella mia testa ho già il nostro mondo”. E Francesca ha deciso di perdonarlo.