Carlotta Dell’Isola minaccia di lasciare il fidanzato Nello Sorrentino nel corso della quinta puntata di Temptation Island 2020 e lo fa nel modo colorito che la contraddistingue. Dopo avere visto il compagno vicino alla single Benedetta e averlo ascoltato ammettere la sua attrazione nei confronti della giovane single conosciuta nel villaggio, Carlotta ha reagito male. “Mi sta stretto il costume” era la battuta di Nello che l’aveva disturbata, una frase pronunciata per chiarire la sua attrazione nei confronti della single. Di fronte ai primi video, Carlotta ha perso la pazienza e ha minacciato di lasciare da sola il villaggio:

Le probabilità che esci fidanzato sono uno su un milione. Che schifo, abbiamo toccato veramente lo schifo. Per me devi morì schiattato. Io lo rovino. Carlotta non c'è più, per tutta la vita.

Carlotta Dell’Isola si scioglie in lacrime nel villaggio

Ma una volta tornata nel villaggio, Carlotta si è sciolta in lacrime ripensando agli atteggiamenti tenuti dal compagno nei confronti della single Benedetta. “Chi me li restituisce sei anni di vita?” si è chiesta disperata chiudendosi nel bagno della camera che condivide con le altre fidanzate. A infastidirla, oltre ai commenti di Nello, è stato il fatto che si sia aperto con la single arrivando a parlarle del padre, argomento che non tocca volentieri nemmeno quando parla con la sua compagna.

Carlotta Dell’Isola spopola sui social

Carlotta è uno dei personaggi più popolari di questa edizione di Temptation Island. Ha conquistato gli spettatori che commentano il programma sui social che settimana dopo settimana continuano a seguire le puntate per assistere alle nuove perle dispensate dalla 27enne di Anzio, impiegata in un negozio di abbigliamento a Nettuno. Nello, invece, non ha dato prova di volere interrompere la sua relazione. Quello che sta vivendo nel villaggio è un momento di leggerezza ma conta di tornare con la compagna una volta che i 21 giorni saranno finiti.