Nel corso della seconda puntata di Temptation Island, Speranza Capasso è messa a dura prova. Il suo fidanzato Alberto Maritato è irriconoscibile, non è più l'uomo che ha avuto al suo fianco per i 16 anni della loro storia d'amore. Prima nel pinnettu, poi durante il falò delle fidanzate, Speranza vede alcuni video che la lasciano senza parole: "Sono sconvolta". Alberto trascorre sempre più tempo in compagnia della single Nunzia. Con lei si sfoga del suo rapporto, mette in dubbio i suoi sentimenti e ribadisce il fatto che Speranza non è la donna che vorrebbe. La single lo provoca, lo coinvolge con un ballo sensuale e infine sfiorano il bacio. Lui si inginocchia e le infila un anello al dito per gioco, forse. Speranza è a pezzi e vorrebbe chiedere il falò immediato. Alessia Macuzzi la invita a riflettere, a prendersi un po' di tempo per metabolizzare il brutto colpo, disposta a parlarne con lei, se lo vorrà, per aiutare a superarlo. Ma andiamo per gradi.

Alberto è sempre più vicino alla single Nunzia

La seconda puntata di Temptation Island si apre con la storia di Alberto e Speranza. Lei viene convocata nel pinnettu. Ad aspettarla, un video del suo fidanzato Alberto, sempre più in sintonia con la single Nunzia. I due trascorrono parecchio tempo insieme e hanno modo di confrontarsi. Alberto le racconta cosa non va nel suo rapporto con Speranza, sua compagna da 16 anni. "Non si chiede perché dopo 16 anni non siamo andati a convivere o perché non ci sposiamo?", chiede lui in maniera retorica. "Per lei invece va tutto bene", aggiunge. "Invece non è così, a me non sembra che le cose stiano andando come dovrebbero". L'insoddisfazione di Alberto si nota, come gli fa notare la single Nunzia: "Tu mi fai spazio e io lo percepisco". E lui arriva a quest'amara conclusione:

Secondo me ci dobbiamo allontanare, perché poi quando usciamo che facciamo? Io, attualmente, ho preso una ragazza che è il carattere di donna che non è per me, proprio l'antidonna.

Alberto e Nunzia sfiorano il bacio

Ma per Speranza non è affatto finita qui. Al falò delle fidanzate infatti, la aspetta un video che sarà per lei il colpo di grazia. Alberto e Nunzia brindano abbracciati sulla spiaggia e lui le confessa: "Sto bene con te, me lo si legge negli occhi". Nunzia: "Se io vedo il mio uomo che sta bene, mi faccio una domanda, perché secondo te non molla con te?". Ma Alberto riesce solo ad ammettere: "Con lei ho perso la carica da tempo". Il suo amore sembra davvero finito: "Che cosa si aspetta? Che ci sposiamo e poi divorziamo?". Nella seconda parte del video Alberto e Nunzia giocano con un provocante spogliarello, lui si lascia sbottonare la camicia, la passione è tangibile e i due sfiorano il bacio. Lui è talmente travolto dalla sensualità di Nunzia, che alla fine del ballo, inebriato, si inginocchia davanti a lei e le infila un anello al dito. "Sono in luna di miele", è il commento di lei il giorno dopo.

Speranza in lacrime al falò

Alla fine del video, Speranza accusa il colpo: "Sta dimostrando l'uomo piccolo che è. Se vuoi che questa storia abbia una fine, tu finiscila. Non venire fino a qua a dire queste cose. Sono sconvolta dagli atteggiamenti, dagli approcci. Sei sempre stato finto e non ho capito niente. Lo conosco abbastanza, non sono scema da non capire che lui non mi vuole". Non riesce a trovare le parole per esprimere la sua delusione: "Sono sconvolta". È tentata di chiedere il falò di confronto immediato, ma Alessia Marcuzzi la fa riflettere e la convince a prendere tempo per calmarsi. Così torna nel villaggio delle fidanzate, in lacrime: "Non si merita niente questa persona, non si merita proprio niente".