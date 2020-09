Temptation Island in diretta: Speranza scopre che Alberto la ritiene l’antidonna

La seconda puntata di Temptation Island in onda mercoledì 23 settembre in prima serata su Canale 5. La seconda delle sei puntate previste, tutte con la conduzione di Alessia Marcuzzi dalla solita cornice, l’affascinante resort Is Morus Relais che si affaccia sulle coste di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Nella seconda puntata, tiene banco il falò di confronto immediato tra Gennaro e Anna.