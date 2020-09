Serena Spena e Davide Varriale sono una delle coppie di Temptation Island, nella nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Serena ha 25 anni ed è di Napoli. Ha deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova il suo rapporto con Davide, suo compagno da 2 anni e 8 mesi.

Il percorso di Serena e Davide

La prima puntata chiarisce subito le cose: Davide è molto geloso e ossessivo. Non era mai successo nella storia del programma che un fidanzato pretendesse un confronto diretto con i tentatori prima di lasciare andare la compagna, cosa che è avvenuta. Poi le frasi di lui, una volta entrato in gioco, chiariscono il quadro: “L’ho fatta cancellare dai social, niente palestra. Se vuole uscire con le amiche una sera glielo permetto, ma poi la serata gliela distruggo”. La situazione si è ripetuta nella seconda puntata, con nuove dichiarazioni discutibili di Davide: "All'inizio ho lasciato libera Serena, ma la libertà non l’ha saputa gestire bene. Quando parliamo spesso la lascio là e me ne vado, non la ritengo all'altezza di parlare. La mia ex era una santa, non c'era bisogno di comportarsi così. Serena è una persona solare e viva. Attira attenzione. Ma si può essere aperti mantenendo una compostezza da donna". Lei non si fa impensierire da queste affermazioni ed è decisa a ritrovare la sua libertà. Molto vicina al tentatore Ettore, sembra disposta a chiudere con Davide.

Chi è Serena Spena

Serena Spena ha 25 anni ed è di Napoli. Classe 1995, ha sempre avuto la passione per il mondo della moda e delle passerelle. Al momento però, si occupa di un negozio di bomboniere di cui è proprietaria, nel capoluogo partenopeo, e di arredamento. È fidanzata da 2 anni e 8 mesi con Davide, anche se quando tra loro è scoppiato l'amore, era in corso una relazione con un altro ragazzo.

Chi è Davide Varriale

Davide Varriale è nato a Soccavo, in provincia di Napoli. Ha una sorella, Ilaria, e due fratelli, Riccardo e Matteo. Non è chiaro quale sia il suo mestiere, ma a quanto pare ha diverse passioni, tra cui il cinema, la letteratura e l'arte. In più è un abile disegnatore. Anche lui era fidanzato con un'altra persone, quando si è innamorato di Serena.

La storia d'amore fra Serena e Davide

La loro storia è nata da un'amicizia, ma è stata segnata sin dall'inizio da sfiducia e gelosia. Entrambi erano fidanzati con i rispettivi partner, fino a qualche anno fa, e partecipavano a serate e cene in compagnia. Poi è scoppiato l'amore e così hanno deciso di proseguire la loro storia insieme. "Ci siamo innamorati perdutamente", spiegano nel video di presentazione. Ma Serena non avrebbe mai superato del tutto il suo passato e questo è il motivo per cui Davide dice di non fidarsi di lei.

Perché Serena e Davide partecipano a Temptation Island 2020

È Serena a scrivere alla redazione del programma, stanca della gelosia del suo fidanzato, che starebbe portando la loro storia al capolinea: "L'eccessiva gelosia di Davide sta sgretolando il nostro rapporto", spiega nel video di presentazione. Davide ammette: "Sono particolarmente geloso nei suoi confronti", spiegando che il motivo della sua sfiducia sarebbe da ricercare proprio nelle "modalità con cui è iniziata la nostra relazione". Un problema che tutt'oggi, dopo quasi tre anni di storia, non sono riusciti a superare: "Lei ci ha messo molto più tempo di me a lasciarsi alle spalle il passato, questa è una cosa che mi ha segnato".