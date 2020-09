Nella seconda puntata di Temptation Island 2020, sono tornati protagonisti Serena Spena e Davide Varriale, la coppia che ha fatto tanto discutere per le frasi sessiste di lui. Ebbene, la bufera sul concorrente del reality di Alessia Marcuzzi sembra destinata a continuare, viste le sue nuove affermazioni. In aggiunta, la puntata ci ha mostrato un avvicinamento evidente tra Serena e il single Ettore Radaelli.

Ettore davvero interessato a Serena?

Davide ha visionato un filmato che ha mostrato il feeling crescente tra la Spena e Radaelli, spesso insieme al villaggio della fidanzate. Ettore è arrivato a chiederle se si vedrebbe insieme a lui fuori dal programma e Serena è apparsa visibilmente lusingata. Sembra che il ragazzo sia realmente interessato a lei, come ha lasciato intendere in una conversazione con Carlotta, la quale lo ha spinto a fare ulteriori passi verso Serena: "So che se ci provi hai qualche speranza". La reazione di Davide inizialmente è stata molto composta ("Devo metabolizzare, mi viene da chiedere il falò immediato ma forse non è la cosa giusta"); poi, si è sfogato con gli altri fidanzati manifestando tutta la sua delusione: "Lei si ricorda chi sono io o l'ha dimenticato? Io vivo esclusivamente per lei".

Le parole di Davide e la reazione di Serena

Il video più forte è stato però quello visionato da Serena, in cui Davide ha espresso nuove discutibili affermazioni sulla compagna, dopo quelle della prima puntata ("Ho il controllo della sua mente”). Gli altri ragazzi del villaggio, in primis Gennaro, gli hanno fatto capire che la sua gelosia è esagerata, ma Davide non sembra cambiare atteggiamento:

All'inizio ho lasciato libera Serena, ma la libertà non l’ha saputa gestire bene. Quando parliamo spesso la lascio là e me ne vado, non la ritengo all'altezza di parlare. La mia ex era una santa, non c'era bisogno di comportarsi così. Seena è una persona solare e viva. Attira attenzione. Ma si può essere aperti mantenendo una compostezza da donna.

Il video non ha sconvolto minimamente Serena, che a questo punto è decisa e ritrovare la sua libertà: "Questo video non mi scompone e mi faccio una risata, non mi provoca nulla. Ho una certezza: il rapporto di prima non lo voglio più, quindi non chiudo le mie porte ma le spalanco. Io non ho mai perso la mia compostezza. Lui ha un problema, che volevo affrontare con lui. Si arrampica sugli specchi".