A Temptation Island 2020 si consuma l’atto finale della storia d’amore tra Alberto Maritato e Speranza Capasso, entrati a far parte del cast del programma per dare una svolta alla loro storia d’amore che dura da 16 anni e che, salvo colpi di scena, dovrebbe interrompersi proprio con la fine della partecipazione dei due al reality show di Canale5.

Alberto bacia la single Nunzia appena prima del falò

Alberto ha baciato la single Nunzia appena prima di raggiungere la compagna Speranza Capasso in spiaggia per il loro falò di confronto. Non è riuscito a resistere all’attrazione per la single durante la notte in barca e non ci è riuscito un attimo prima di lasciarla per raggiungere la fidanzata. Quello che i due si sono scambiati di fronte all’ingresso del villaggio potrebbe non essere un bacio di addio. Sembrano avere entrambi l’intenzione di continuare a frequentarsi una volta usciti dal programma. Se lo sono promessi prima di lasciarsi, a dimostrazione che Alberto medita di interrompere la relazione con Speranza.

La prima parte del falò di confronto di Speranza e Alberto

“Tu mi hai umiliato, con fatti e atteggiamenti. Io ho davanti una persona che amo ancora, senza limiti. Un sentimento non è una vergogna e non mi pento di niente di quello che ho fatto in questi 16 anni, ma ai falò mi vergognavo, volevo sprofondare”, sono state le accuse di Speranza. Alberto, addolorato per avere arrecato dolore alla fidanzata, ha cercato di ricordarle i motivi per i quali aveva chiesto di partecipare a Temptation Island: “Mi hai mai visto così felice con te? Arrivare qui e fingere non avrebbe avuto senso, sono stato me stesso, l'ho fatto in maniera consapevole. Mi conosci bene, sai come siamo arrivati qua. Sai che se mi fossi vissuto il rapporto con Nunzia al 50% saremmo usciti come sognavi ma portandoci dietro tutto quello che non andava. Non dirmi che non ho pensato a te, sai che non è così. Avrei dovuto fare quello che abbiamo fatto negli ultimi anni?”.

“Sei innamorato di Speranza?”: finisce così la prima parte del falò

Speranza ha cercato di far valere le sue ragioni, negando di essere entrata a far parte del cast del programma nel momento peggiore della sua relazione con Alberto. “Mostro!”, gli ha detto di fonte alle immagini del bacio tra il fidanzato Alberto e la single, “Se ci fosse stato un pensiero per me lo avrei visto. Non ti ho chiesto il falò proprio per fartela vivere. Per te e per me, perché dovevo rendermi conto di chi avevo vicino”. Ma Alberto appare deciso, intende indurre la compagna ad ammettere che starebbero meglio separati invece che insieme. La prima parte del falò tra i due si conclude con una domanda di Alessia Marcuzzi: “Sei innamorato di Speranza?”. Il ragazzo non ha ancora risposto, lo farà nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island.