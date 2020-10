Anna Ascione e Gennaro Mauro sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island 2020 con Alessia Marcuzzi. Un promo diffuso dai canali social ufficiali del programma svela i volti, i nomi e le motivazioni che hanno spinto i due a partecipare al docu-reality targato Fascino. Anna, 26 anni, è fidanzata con il compagno da 6. La loro storia è stata caratterizzata da una serie di tira e molla che si sono conclusi con la proposta di matrimonio di Gennaro. Ma Anna ha scelto di prendere tempo, in attesa di capire se quello che la lega a Gennaro è ancora amore. Gennaro ha chiesto il falò di confronto immediato nella seconda puntata e ha deciso di lasciare Anna, ma il loro viaggio nei sentimenti non è ancora terminato.

Il falò di confronto straordinario di Anna e Gennaro

Nel corso della terza puntata di assiste ad un nuovo falò di confronto tra Gennaro e Anna. A chiederlo è proprio lui, che si è reso conto del fatto di voler ripristinare un rapporto con la sua fidanzata, nonostante già dal primo falò fossero usciti separati. I due si trovano a discutere nuovamente, nonostante lui cerchi di farle capire che è perdutamente innamorato di lei. Anna, però, mostrandogli un video in cui è vicina al single Mario gli dice: "Io con lui ho trovato la serenità che con te non provavo da tempo" e sottolinea ad Alessia Marcuzzi come tra loro non ci sia una vera e propria stima reciproca, tanto da decidere di abbandonare il falò da sola: "L'amore non basta" dice rivolgendosi a Gennaro che, intanto, controbatte: "Piangerà e si renderà conto quando non ci sarò più".

Il falò di confronto di Anna e Gennaro a Temptation Island

Nella prima puntata, ci sono state scintille a distanza tra Anna Ascione e Gennaro Mauro. Nei rispettivi pinnettu, i due parlano male l'uno dell'altra. In particolare, Anna lamenta il comportamento di Gennaro, esageratamente tirchio e parassitario. Lui pronuncia una frase che diventerà un tormentone: "Non le dico quanti soldi ho in banca perché mi spella". Anna scioglie tutti i nodi e attacca Gennaro a distanza: "Un fallito! Un uomo che si è costruito tutto grazie alle fortune del padre. Privo di contenuti, pronto solo ad offendere, generoso solo in questo". Nel corso della seconda puntata, sono continuati gli attacchi reciproci a distanza, tanto che Gennaro ha deciso di chiedere il falò immediato. Lei ha inizialmente rifiutato e lui si è detto deciso a uscire da solo in ogni caso. Il confronto è stato molto turbolento, con Gennaro che ha deciso di lasciare Anna: "Per me vali zero". Poi, il colpo di scena: l'uomo ci ha ripensato e ha deciso chiedere un ulteriore falò per dichiararle il suo amore. Lei accetterà? Lo sapremo nella terza puntata.

Chi è Gennaro Mauro

Gennaro Mauro ha 31 anni, è nato il 28 marzo 1989 e viene da Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Nel 2014 ha ottenuto la laurea in Optometria all'Università Federico II di Napoli e al momento lavora nel negozio di ottica di famiglia, insieme alle sue sorelle.

Chi è Anna Ascione

Anna Ascione ha 26 anni ed è nata il 6 febbraio 1994. Come il suo fidanzato Gennaro, viene da Torre del Greco in provincia di Napoli. Dopo il diploma all'istituto tecnico della sua città, ha ottenuto la laurea in Economia alla Federico II di Napoli. Durante gli studi, ha ricoperto diversi ruoli nell'amministrazione della ‘Oceanis srl', società che si occupa di sicurezza in mare.

La storia d'amore tra Anna e Gennaro

La loro storia d'amore dura da sei anni, tra alti e bassi e diversi tira e molla. Per coronare i loro sentimenti e superare una volta per tutte le difficoltà, Gennaro chiede ad Anna di sposarla, ma lei rifiuta, perché non è affatto certa dei suoi sentimenti e trova insostenibili alcuni aspetti del suo carattere. Gennaro al contrario non ha dubbi sui suo amore, ha soltanto paura di non essere ricambiato allo stesso modo. "Anche se ha scritto lei a questo programma, potrebbe essere un’opportunità per me per capire se mi ama o meno”, ha spiegato nel video di presentazione al programma.

Perché Gennaro e Anna partecipano a Temptation Island 2020

“Ciao sono Anna, ho 26 anni e sono fidanzata con Gennaro da 6. Ho deciso di scrivere a Temptation Island perché dopo vari tira e molla penso sia arrivato il momento di dare una svolta alla nostra relazione” è l’esordio della donna che ammette di volere approfittare del tempo messo loro a disposizione dal programma per capire che cosa fare della loro storia e delle crisi che li hanno investiti più volte. “Da fuori tutti pensano che lui sia il fidanzato perfetto e io la cattiva. In realtà, lui ha dei lati caratteriali che per me sono diventati intollerabili”.