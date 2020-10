Mercoledì 7 ottobre andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island. Piovono anticipazioni attraverso i promo diffusi in onda e pubblicati sui social che spianano la strada su quello che potremmo vedere nella serata di domani. La coppia protagonista sarà ancora una volta quella composta da Speranza Capasso e Alberto Maritato. La coppia, insieme da sedici anni, continua a guardarsi a distanza e Alberto sembra superare la misura: è in piscina con la single Nunzia tra ammiccamenti, carezze e baci. Una scena così forte da costringere Speranza a dire più volte: "Che schifo, che schifo". Sembra che Speranza non possa credere ai suoi occhi: come proseguirà il suo viaggio dei sentimenti?

Le altre coppie nella quarta puntata di Temptation Island

Scopriremo qualcosa di più della nuova coppia entrata in gioco, quella composta da Salvo e Francesca, che sono subentrati dopo l'inaspettata uscita di Sofia e Amedeo. Proprio in un video di anticipazioni, vediamo Salvo abbattersi con rabbia contro i suppellettili dell'albergo. Per Francesca ci sarà una rivelazione che arriva da un momento precedente al gioco. Novità anche per Antonio che si sta rendendo conto che la sua Nadia sta continuando a intrattenere un flirt con uno dei tentatori: "Devo andare a riprendermela". Anche tra Carlotta e Nello ballano rancore e perplessità: "Non lo voglio più vedere, basta", dice Carlotta. Cosa sarà successo?

Il falò di confronto tra Davide e Serena

La terza puntata si era chiusa con la decisione di Davide di fare il falò di confronto anticipato con Serena, per capire se lei sia realmente interessata al single Ettore. Davide ha visto dei video in cui Ettore confessa a un compagno: "Serena mi ha detto chiaramente ‘sbattimi al muro'". Davide è sicuro: "È già arrivata ad un punto in cui va ripresa, chiederò il falò". Ma si presenterà Serena al falò di confronto?