Temptation Island va in onda con una nuova edizione a pochi mesi dall'ultima, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Per lei, questa è la seconda volta che si trova alla conduzione del format. Una delle coppie questa nuova stagione è quella formata da Antonio Giungo e Nadia.

Il percorso di Nadia e Antonio a Temptation Island

Nel primo appuntamento con Temptation Island, ci sono subito problemi a distanza tra Nadia e Antonio. In particolare, lui è costretto a guardare gli atteggiamenti di lei continuamente complici e provocatori nei confronti del tentatore Stefano. Il tentatore soffre addirittura di gelosia per come lei si rapporta con gli altri tentatori all'interno del villaggio. Nella seconda puntata, lei manifesta un certo disagio a proposito del loro rapporto: "Non sto bene con lui, mi mette l'ansia e non mi lascia vivere. Mi sta dando fastidio, è fastidioso ed è stressante questo suo modo di essere. Io sarò così con tutti, anche con i miei prossimi fidanzati. Prima mi capiva, mi dava carica ora non è più così".

Chi è Nadia

Nadia è una giovane studentessa di 22 anni e viene da Reggio Emilia. Da un anno e nove mesi è fidanzata con Antonio, ma le cose sembrano non andare per il meglio. Sin da subito Nadia ha mostrato un carattere forte e sicuro di sé. Ha voglia di godersi la sua età e nessuna intenzione di stare "ai servizi" del suo fidanzato: "Lui pensava di aver trovato la ragazza che lavava, puliva, cucinava. Io sono totalmente l'opposto di questo. Non permetterò a nessuno di cambiare il mio modo di essere. Io sono così", ha spiegato nel promo.

Chi è Antonio Giungo

Antonio Giungo ha 32 anni, dieci in più della fidanzata Nadia, e anche lui è di Reggio Emilia. Da qualche anno lavora nell'ambito dell'organizzazione di eventi, motivo per il quale viaggia spesso a Ibiza. Attualmente fa parte della società Great Events, mentre fino a qualche anno fa risulta che gestisse le serate all'ex Vr33 club di Reggio Emilia. Nel video di presentazione, Antonio si definisce "uno con la testa sulle spalle".

La storia d'amore fra Nadia e Antonio

La loro storia d'amore nasce un anno e nove mesi fa, ma sin da subito il problema sembrano essere i 10 anni di differenza tra loro. Antonio lavora e si definisce un ragazzo già con la testa sulle spalle, ma reputa la sua fidanzata Nadia "una ragazzina viziata, che sta tutto il tempo sul divano con il telefono a non far niente". Vorrebbe che Nadia partecipasse di più alla vita di coppia, ma se questo significa occuparsi delle faccende domestiche, lei non ci sta.

Perché Nadia e Antonio partecipano a Temptation Island 2020

È Antonio a contattare la redazione di Temptation Island, per capire se la differenza di età con Nadia sia solo un piccolo scoglio da superare per vivere finalmente a pieno il loro amore. Con lei ha intenzioni serie. "Sto con Nadia da un anno e nove mesi e sono più grande di lei di 10 anni. Sono stato io a chiamare Temptation Island perché, anche se la amo, ho bisogno di capire se è la ragazza giusta, per me, per costruirci un futuro assieme", spiega Antonio. Nadia non sembra intenzionata ad accettare le critiche del fidanzato ed è pronta a replicare: "Lui pensava di aver trovato la ragazza che lavava, puliva, cucinava. Io sono totalmente l'opposto di questo. Non permetterò a nessuno di cambiare il mio modo di essere. Io sono così".